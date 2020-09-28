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اقتصاد

حماية المستهلك: تقييم عادل لمصروفات الأنشطة الطلابية بالمدارس والجامعات |تفاصيل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:01 م
المصروفات المدرسية
المصروفات المدرسية و الجامعية
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محمد صبيح
قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع وزارتي التربية التعليم والتعليم العالي لبحث تقييم الأنشطة التي تطرحها المدارس والجامعات والمعاهد على الطلاب ويتم تحصيل مصروفات عليها ومنها: الأنشطة الترفيهية أو الرياضية.

وأضاف سمير لـ "صدى البلد "أن الجهاز بدوره حارس حقوق المستهلك خلال عملية شراء أي سلعة أو خدمة ويقوم بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية بمقدمي الخدمة لضمان حصول المستهلك علة كامل حقوقه دون مغالاة من جانب أحد طرفي عملية الشراء.


وأوضح أن الخدمة التعليمية تدخل في إطار اختصاص مراقبة جهاز حماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بدورهم المعنيين بإدارة العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الجهاز نجح في إلزام كافة المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات نقل الطلاب إلى المؤسسات التعليمية برد ٢٥% من قيمة المصروفات للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ لافتا إلى التزام جميع المؤسسات التعليمية برد القيمة المتفق عليها نقد أو عن طريق خصم القيمة من مصروفات العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وطالب سمير المستهلكين بسرعة التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 أو من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعىFacebook ، أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية
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