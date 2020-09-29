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بين الناس

منذ 2016.. مواطن يستغيث من عدم استلام وحدته السكنية فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عبد العزيز كمال عبد العزيز، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدته السكنية .

ويقول فى رسالته : أشكو من عدم استلام وحدتى السكنية التى تقدمت للحصول عليها ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى،  الإعلان الثامن فى مدينة أكتوبر عام 2016  رقم كراسة الشروط 87853  وتم تسديد العديد من الأقساط وحتى هذه اللحظة لم يتم استلام الوحدة السكنية.
للتواصل مع القارئ    01118975738  – 01113957478 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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