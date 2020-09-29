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وكيل تعليم كفر الشيخ: مديرو المدارس يطلون الجدران ومقاعد الطلاب بأيديهم.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:15 ص
الدكتور بثينة كشك
الدكتور بثينة كشك
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إبراهيم القادري
قالت الدكتور بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن المحافظة في حالة نهضة وابتهاج؛ استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد، مؤكدة ان هناك مديرين لمدارس يطلون الجدران ومقاعد الطلاب بأيديهم.

وأضافت بثينة كشك خلال لقائها في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ،: لدينا تحدٍّ كبير في العام الدراسي الجديد؛ للرد علي المشككين، لافتا الى ان جميع "الدسكات" التي يجلس عليها الطلاب في المدارس؛ تم إنزالها الى الأفنية لإعادة تأهيلها .

وأوضحت بثينة كشك ، ان الديسكات يتم إعادة طلائها مرة أخرى بألوان مبهجة؛ حتي تعمل علي بث روح التفاؤل والبهجة داخل الفصول، وهذا يحدث في جميع مدارس كفر الشيخ .

وتابعت : "قمنا بعمل مراجيح للاطفال من الخردة، بواسطة التعليم الفني داخل الادارة، ويقوم المجتمع المدني ومديرو المدارس بمساعدتنا ".

وأكملت : "الفصول لن يكون بها أكثر من 20 او 22 طالبا، وسنراعس المسافات البينية بين الطلاب، كما أن هناك متابعة غير عادية علي المدارس هذا العام.
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