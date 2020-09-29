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أخبار البلد

غادة والي تهنئ مصر لاستضافة منظمة تنمية المرأة التابعة للمؤتمر الإسلامي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح أمس بمقر المجلس بالقاهرة الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في أول زيارة لها بعد توليها المنصب الأممي.

وشارك في اللقاء السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، وكريستينا البرتين ممثلة المكتب الاقليمي لمنظمة unodc لمنطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك لدعم المرأه في مجالات  الحماية من العنف، ونظم العدالة الجنائية، ودور المرأة في حماية الأسرة من مخاطر التطرف، بالاضافة الى دورها الهام فى مكافحة الفساد.

في البداية رحبت الدكتورة مايا مرسي، بالدكتورة غادة والي في أول زيارة لها للمجلس بعد توليها منصبها الجديد، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، متوجهة بالشكر للدكتورة غادة والي علي مساندتها  الدائمة لجهود المجلس للنهوض بالمرأة المصرية وتحسين أوضاعها وتذليل كل التحديات أمامها، متطلعة لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل القريب. 

ومن جانبها، هنأت غادة والي المجلس القومي للمرأة، ووزارة الخارجية المصرية، على جهود إنشاء منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ودخول النظام الأساسي حيز النفاذ، وبدء المنظمة عملها واستضافة مصر مقرها الدائم. 

وأكدت على تقديم كل سبل الدعم والتعاون في مجال صياغة السياسات الداعمة للمرأة من أجل حمايتها ودمجها في برامج التنمية، وذلك في مجالات العمل المشتركة.

وأشار السفير أحمد ايهاب جمال الدين، إلى الجهود الحثيثة التي تمت على مدار عام ونصف حتى تخرج المنظمة الى النور، مشيرا الى أن إنشاء منظمة تنمية المرأة جاء نتيجة جهود مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء إطار شامل لتعزيز وتحسين وضع المرأة وتطورها في الدول الأعضاء في المنظمة.
غادة والي تهنئ مصر لاستضافة منظمة تنمية المرأة التابعة للمؤتمر الإسلامي
غادة والي تهنئ مصر لاستضافة منظمة تنمية المرأة التابعة للمؤتمر الإسلامي
غادة والي تهنئ مصر لاستضافة منظمة تنمية المرأة التابعة للمؤتمر الإسلامي
غادة والي تهنئ مصر لاستضافة منظمة تنمية المرأة التابعة للمؤتمر الإسلامي
غادة والي تهنئ مصر لاستضافة منظمة تنمية المرأة التابعة للمؤتمر الإسلامي
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