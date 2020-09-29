الصحة الهندية تسجل 70 ألفا و589 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 6 ملايين و145 ألفا و292 حالة، وذلك عقب تسجيل 70 ألفا و589 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 96 ألفا و318 حالة، وذلك عقب تسجيل 776 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



