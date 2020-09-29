نصائح مهمة لتحقيق الاختيار الصحيح للأثاث الخارجي

يعشق الكثير من الأشخاص الجلوس فى حديقة المنزل، لتأمل النجوم في السماء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك اكتشاف الديكور الأفضل للحديقة الذي يساعدك على التأمل أكثر فأكثر، لذلك نقدم إليك بعض النصائح للعثور على القطع المناسبة للديكور وفقا لما نشره موقع Dekoor.







نصائح لأثاث الحديقة:

أول ما يجب مراعاته هو المواد المستخدمة في تصنيع الأثاث، لأن الطقس الخارجي أكثر قسوة قد يكون ويحتاج إلى مجموعة مختلفة من المواد مقارنة بتلك الموجودة داخل منزلك، ويصنف خشب الساج والألومنيوم المطلي بالمسحوق كأفضل خيار لمواد الأثاث الخارجي نظرًا لقدرته على الوقوف بقوة في أي نوع من أنواع الطقس.





ماذا لو قمت بتغيير الإعداد باستمرار؟

قد يستمر خشب الساج لفترة أطول في مواجهة الطقس المتغير، لكن الألومنيوم المطلي بالمسحوق وقطع الخوص والقش خفيف الوزن الذي يأتي بعدة ألوان مختلفة، يمكنك تغيير إعداد حديقتك الخارجية أو الفناء بسهولة، لأنه مع خشب الساج، قد يحتاج إلى أكثر من شخص للتنقل.





هل ستحتاج قطع الأثاث لتكون كبيرة أم صغيرة؟

الحجم هو الشيء التالي الذي يجب مراعاته، إذا كنت تريد فقط مساحة معيشية مريحة لك أو لعائلتك، ضع في اعتبارك الحصول على طاولة مستديرة صغيرة مع بعض كراسي الاستلقاء، ولكن إذا كنت ترغب في استضافة حفلات الشواء أو تناول الطعام في الخارج، ففكر في الحصول على أكثر من ثمانية كراسي.





ماذا عن سطح الأثاث؟

تحتاج الأسطح الخشبية إلى الكثير من الصيانة، وتلميع خاص من أجل الحفاظ عليها، بينما تحتاج الأسطح المعدنية إلى الإبقاء عليها بعيدًا عن حرارة الشمس في وقت ما لأنها تسخن بسهولة، وتحتاج الأسطح الزجاجية إلى صيانة أقل ، ولكنها تحتاج إلى الحماية تحت سقف في حالة حدوث عاصفة ، لأنه يمكن كسرها بسهولة.





أثاث الحدائق والفناء:

بمجرد النظر في هذه الأسئلة، حان الوقت لاختيار قطعة الأثاث المثالية والبدء في استخدام حديقتك أو فناءك.