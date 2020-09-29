نسرين أمين بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة. نسرين أمين صورة





وظهرت الفنانة ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية قميص جينز جرئ وهو ما كشف عن أنوثتها وجعل إطلالتها جريئة. نسرين أمين ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية قميص جينز جرئ وهو ما كشف عن أنوثتها وجعل إطلالتها جريئة.





الفنانة على وضع مكياج بألوان ترابية ووضعت أحمر شفاه باللون البيج. أما من الناحية الجمالية اعتمدت نسرين أمين على وضع مكياج بألوان ترابية ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.





الفنانة مع هذه الاطلالة تسريحة شعر ضفائر وهو ما زاد من جمال أناقتها. ونسقت نسرين أمين مع هذه الاطلالة تسريحة شعر ضفائر وهو ما زاد من جمال أناقتها.





يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.



مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎



