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فن

نسرين أمين بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
نسرين امين
نسرين امين
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ندى فكري
نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة لها عبر خاصية  الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة.

وظهرت  الفنانة نسرين أمين، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية قميص جينز جرئ وهو ما كشف عن أنوثتها وجعل إطلالتها جريئة.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة نسرين أمين  على وضع مكياج بألوان ترابية ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.

ونسقت الفنانة نسرين أمين  مع هذه الاطلالة تسريحة شعر ضفائر وهو ما زاد من جمال أناقتها.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

وتخرجت نسرين من قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (أستوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).
نسرين أمين بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام
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