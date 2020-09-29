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توك شو

الصحة: الفترة المقبلة صعبة وتتطلب الالتزام بالاجراءات الاحترازية.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:18 م
محمد عبدالفتاح
محمد عبدالفتاح
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توك شو
قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه بمجرد إعلان الصين عن تفشي وباء كورونا،دعت وزيرة الصحة لجنة إدارة الأزمة بالوزارة، لعقد اجتماع طارئ.

وأضاف محمد عبدالفتاح، خلال استضافته في برنامج"صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"إم بي سي مصر 2"، أن خطة إدارة الجائحة سواء كانت استعداد أو استجابة وتعافي تم وضعها في مصر قبل ظهور أي حالات إصابة، لافتا إلي أن فيروس كورونا لم تستطع أي دولة الإفلات منه أي كانت قوتها.

وأشار"عبدالفتاح"، إلي أن وزيرة الصحة أصدرت تكليفات بتجهيز مستشفيات للعزل،لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة التي طلبت لها تقييم دولي، لمدي استعدادها للتصدي الوباء، مشددا علي وجوبية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وضرورة التباعد الإجتماعي وعدم الفتح، حتي تنتجنب عدد الحالات الذي ظهر في أوروبا وأمريكا.

وقال رئيس الشئون القانونية بوزارة الصحة، إن الفترة المقبلة من أصعب الفترات بسبب التغييرات المناخية بين الخريف والشتاء، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حرصا علي المجتمع.

وأوضح رئيس الشئون القانونية بوزارة الصحة، أن الدولة المصرية جميعها أشادت بوعي المواطن المصري الفترة الماضية، الذي كان مكملا لجهود الدولة في احتواء هذا المرض علي ارض مصر، لذلك رفض بعض الرعايا الأجانب ترك جنوب سيناء والبحر الأحمر، بسبب الشعور بالأمان وقت كان الوضع متأجج في أوروبا.

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