برلماني يطالب بتوثيق جريمة تعريض الأطفال للخطر فى أحداث عنف الإخوان أمام العالم

طالب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ المنتخب بتوثيق جريمة دفع جماعة الإخوان الإرهابية بالأطفال للمشاركة فى أعمال العنف والتخريب وتعريضهم للخطر بالمخالفة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.





وأكد توفيق أن المشاهد التى تم تداولها خلال الأيام الماضية لأحداث عنف وتخريب فى عدد من القرى والمحافظات كانت تضم عدد ليس بالقليل من الأطفال بما يشير إلى أن الجماعة لديها مخطط دفع الأطفال الى المواجهة واستثمار هذه المواجهة سياسيا فيما بعد.





وأكد توفيق أن كل المواثيق الدولية لحقوق الطفل تجرم مشاركة الأطفال في أي عمل سياسي ويعتبر هذا أمرا محظورا على أى منظمة تمارس العمل السياسى.





وأشار توفيق لضرورة قيام الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات بتوثيق هذه الجرائم وعرضها أمام العالم كله لكشف حقيقة هذه الجماعة الإرهابية وعدم احترامها لحقوق أى فئة فى المجتمع.





ولفت توفيق إلى أن الجماعة لها تاريخ فى استغلال الأطفال سياسيا، حيث سبق أن نفذت نفس الأمر أثناء اعتصام رابعة وتقدم وقتها المجلس القومى لحقوق الطفل ببلاغ للاجهزة المعنية لوقف هذه الانتهاكات، ثم كررتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.