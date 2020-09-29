AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بتوثيق جريمة تعريض الأطفال للخطر فى أحداث عنف الإخوان أمام العالم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:40 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد
طالب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ المنتخب بتوثيق جريمة دفع جماعة الإخوان الإرهابية بالأطفال للمشاركة فى أعمال العنف والتخريب وتعريضهم للخطر بالمخالفة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

وأكد توفيق أن المشاهد التى تم تداولها خلال الأيام الماضية لأحداث عنف وتخريب فى عدد من القرى والمحافظات كانت تضم عدد ليس بالقليل من الأطفال بما يشير إلى أن الجماعة لديها مخطط دفع الأطفال الى المواجهة واستثمار هذه المواجهة سياسيا فيما بعد.

وأكد توفيق أن كل المواثيق الدولية لحقوق الطفل تجرم مشاركة الأطفال في أي عمل سياسي ويعتبر هذا أمرا محظورا على أى منظمة تمارس العمل السياسى.

وأشار توفيق لضرورة قيام الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات بتوثيق هذه الجرائم وعرضها أمام العالم كله لكشف حقيقة هذه الجماعة الإرهابية وعدم احترامها لحقوق أى فئة فى المجتمع.

ولفت توفيق إلى أن الجماعة لها تاريخ فى استغلال الأطفال سياسيا، حيث سبق أن نفذت نفس الأمر أثناء اعتصام رابعة وتقدم وقتها المجلس القومى لحقوق الطفل ببلاغ للاجهزة المعنية لوقف هذه الانتهاكات، ثم كررتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشاركون في الدورة العادية الـ 35 للجنة الإفريقية لحقوق ورفاهية الطفل يقفون دقيقة حدادا على روح عزة العشماوي

عنف ودماء وحرق.. المشاهد السوداء للجماعة في مصر بعد السادسة من صباح 14 أغسطس.. تقرير

تاريخهم إرهاب وفرقة وطمس للحقائق.. ماذا قالت النيابة عن جماعة الإخوان الإرهابية في تخابرهم مع حماس؟

القومي للأمومة: هناك فرق بين نشر صورة لطفلتي وبين ترويعها بغرض الربح.. فيديو

مدير وحدة حماية الطفل بالشرقية: 19 لجنة فرعية لرصد مشاكل وبلاغات الأطفال

خبير حقوقي: الإخوان يتاجرون بالأطفال لتحقيق أهدافهم

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. شاهد مواصفات أرخص سيارة في مصر

محمد صلاح يشاهد مباراة ميار شريف ضد كارولينا بليسكوفا ببطولة رولان جاروس

أعمال الحفر تبدأ خلال أيام.. التفاصيل الكاملة للخط الرابع للمترو قبل تنفيذه..صور

أنا آسف أنتِ أجمل إنسانة.. زوج يصالح زوجته داخل محكمة الأسرة

قبل انتهاء الميركاتو.. برشلونة يطيح بـ 3 لاعبين جدد خارج كامب نو

المدارس الخاصة: حضور طوال الأسبوع التلاميذ حتى الثالث الإبتدائي.. ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسميا.. تعرف على السيارة أودى audi q3.. صور

شاهد.. صور تجسسية جديدة للسيارة جيب كومباس 2022 jeep compass

بعد نفوق عروس البحر.. باحث يطالب بتحديد مناطق للكائنات البحرية خالية من الأنشطة السياحية