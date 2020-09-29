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أخبار العالم

عمل على جمع الكلمة.. رئيس العراق ينعي أمير الكويت بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:15 م
أمير الكويت والرئيس
أمير الكويت والرئيس العراقي
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شيماء مصطفى
نعى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفى عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال صالح على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بحزن بالغ تلقينا نبأ الأمير المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. كان الأخ الكبير والزعيم الحريص على شعوب المنطقة. وعرفناه بإنسانيته وحرصه على علاقات كويتية عراقية متينة".

وأضاف: "عمل بدون كلل على جمع الكلمة ومغادرة الخلاف، حتى اضحى مثالًا للسلام والخير.. تعازينا لأهلنا في الكويت الشقيق".

وتوفي أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، عند عمر يناهز 91 عاما.

وعقب إعلان خبر الوفاة، بدأت القناة الرسمية الكويتية بوقف بث برامجها وبث قراءة للقرآن الكريم.

وأعلن الديوان الأميري وفاة أمير البلاد في بيان جاء فيه:"ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح قد وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج.
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