الدراسات الاقتصادية: عملية الميكنة يجب أن يسبقها إصلاح للمنظومة

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن عملية الميكنة يجب أن يسبقها إصلاح للمنظومة، ويجب أن تكون البداية الأهم هي جمع البيانات وعمل قاعدة بيانات موحدة تتعامل بها كافة الجهات الحكومية، والتنسيق بينها،





ولفتت الي ان ذلك هو ما يجعل المواطن يحصل على الخدمات الحكومية بشكل أسرع وفى خطوة واحدة لا تستغرق سوى دقائق قليلة، مشددة على أهمية التحول التدريجى لتحقيق الأهداف المنشودة.





وأعلنت عبد اللطيف عن استعداد المركز بالتنسيق مع السفارة الصينية، لعقد اجتماع آخر يضم الجانبين لتحقيق أكبر استفادة من التجربة الصينية في عملية التحول الرقمى التي تتم في هذه القطاعات.





جاء ذلك ندوة إلكترونية بعنوان: "التجربة الصينية في تحسين الخدمات العامة من خلال التحول الرقمى: الدروس المستفادة لمصر"،

التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء،



