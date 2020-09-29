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أحمد موسى: قطر تنفق ملايين الدولارات لنجاح بايدن في الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الإعلامي أحمد موسى،  أن دولة قطر تنفق ملايين الدولارات من أجل إنجاح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان الإرهابية تساند جون بايدين وهناك استطلاع للرأي تشير لإمكانية نجاحه. 

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اذا خسر في الانتخابات الأمريكية المقبلة سيكون بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن إعلام الإخوان يؤيدون المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل أخذت في عهد ترامب ما لم تأخذ من قبل في عهد أي رئيس أمريكي، مشيرا إلى أن ترامب لديه أوراق كثيرة في الانتخابات الأمريكية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن بايدن يتهم ترامب بالفشل في ادارة ازمة كورونا، متابعا أن بايدن لا يمتلك أوراق كثيرة في منافسته الانتخابات أمام ترامب.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن ترامب أكد أنه يتوقع تزويرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

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