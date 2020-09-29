طريقة معرفة نوع الجنين في الشهر الأول

- طريقة معرفة نوع الجنين بالكلور

في الماضي لم يكن الطب الحديث وصل لحالة الآن، وكانت السيدات تلجأ إلى طرق أكثر بدائية وطبيعية لمعرفة نوع الجنين. وإليكم أهم وأشهر أنواع طرق معرفة نوع الجنين في البيت.

في الماضي لم يكن الطب الحديث وصل لحالة الآن، وكانت السيدات تلجأ إلى طرق أكثر بدائية وطبيعية لمعرفة نوع الجنين. وإليكم أهم وأشهر أنواع طرق معرفة نوع الجنين في البيت.

غثيان صباحي

يقول البعض ان السيدات التي تكون حامل بفتاه يحدث لديها غثيتن صباحي بشكل متكرر.





انتفاخ البطن

هناك طريقة أخرى، وهي أنه إذا كنت تحملين طفلًا منخفضًا وفي المقدمة ، فهو صبي. إذا كان بطن الحمل أعلى ، وكان هناك إطار حول وسطك، فهناك فتاة في الطريق.





معدل ضربات القلب

سيقوم طبيب النساء والولادة بتتبع معدل ضربات قلب طفلك الصغير في كل موعد مع الطبيب. في زيارتك القادمة ، اطلب من طبيبك أن يشاركك معدل ضربات القلب، فيقول البعض أنه إذا كان معدل ضربات قلب الطفل أعلى من 140 نبضة في الدقيقة ، فأنت تحمل فتاة - وإذا كان المعدل أقل من ذلك ، فإن الصبي في الطريق.





التقويم الصيني

بناءً على عمرك عند الحمل والشهر الذي تصورت فيه ، من المفترض أن هذا الرسم البياني القديم يمكنه التنبؤ بنوع الجنين.





اشتهاء الطعام

يقول البعض أنك إذا كنت تشتهي الأطعمة المالحة ، فالصبي في الطريق ؛ وإذا كنت جائعا للحلويات ، فأنت حامل بفتاة.





حب الشباب أثناء الحمل

يمكنك معرفة نوع الجنين من خلال التغير الذى يحدث في بشرتك، فاذا تحولت لإلى بشرة باهته وبها الكثير من الحبوب فانت حاما بفتاه.





بشرة ناعمة أو جافة

إذا كانت يديك جافة طوال الوقت فانت حامل بصبي، وإذا كانت ناعمة فانت حامل بفتاة





شعر جميل أو باهت

إذا كان شعرك خفيفًا أو بدا باهتًا ، فقد يكون لديك فتاة.،ومع ذلك ، إذا لم يكن شعرك أفضل من أي وقت مضى ، فإنت تحملين صبي.





اختبار صودا الخبز

قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع البول وإذا حدث فوران فأنت تنجب ولدًا، قد يكون لديك فتاة إذا ظل الخليط مسطحًا.





تورم الساقين

هل رجلك في الحمل كبيرة ومنتفخة إذا كان الأمر كذلك ، فقد يكون صبي في الطريق، إذا كانت ساقيك نحيفتين تمامًا كما كانت قبل الحمل ، فإن لديك فتاة.









- معرفة نوع الجنين من البول

من المعروف أنه يمكنك استخدام بيكربونات الصوديوم مع البول لمعرفة نوع الجنين في الشهور الأولى، ولعمل هذه الطريقة يجب عليك وضع القليل من البول مع كمية من البيكربونات الصوديوم.

وإذا ظهر تفاعل مع البول مثل صوت المشروب الغازي، أو التفاعل الطبيعي لبيكربونات الصوديوم، يكون المولود ذكر، وإذا لم يحدث تفاعل يكون المولود أنثى، هي أن بول المرأة الحامل في أنثى، يكون أقل حموضة من الحامل في ذكر.





ويمكنك ايضًا عمل اختبار الشعير والقمح، وتعد هذه الطريقة من الطرق الفعالة في معرفة نوع الجنين، لأنها تعود إلى عهد الفراعنة أو قدماء المصريون، كما أنها تحدد هل الحمل موجود أم حمل كذب.





ويمكنك عمل الاختبار، من خلال تحضير حبات من كلا من القمح والشعير، وضعي كلا منهم في آناء، مع وضع القليل من البول، واتركي الوعائين حتى تنمو الحبيبات بعد أيام، إذا نمت حبوب الشعير أولًا فإن المولود ذكر، وإذا نمت حبات القمح الأول فإن المولود أنثى،وإذا لم تنمو الحبوب فإن الحمل كاذب.

















