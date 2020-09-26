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حقيقة تسبب وسائل منع الحمل لـ الإجهاض

السبت 26/سبتمبر/2020 - 04:19 م
الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن ، أستاذ أمراض النسا والتوليد بالقصر العينى
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شيرين عادل
قال الدكتور عمرو حسن ، أستاذ أمراض النسا والتوليد بالقصر العينى، إنه يصادف اليوم السبت  الاحتفال باليوم العالمى لمنع الحمل . 

وأكد "حسن" خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc، أن أفضل وسيلة لمنع الحمل هى الأقراص ولابد من تشجيع هذه الثقافة بدلاً من تجنبها والخوف منها. 

وأشار لوجود خرافات مغلوطة بهذا الشأن تشمل تسببها بحدوث خلل فى هرمونات الأم أو حالات الإجهاض المتكررة. 

وحذّر من سماع الزوجين أى نصائح من المحيطين أو الأقارب تتعلق باتخاذ وسائل حمل من عدمها ولابد من التوجه للطبيب المختص للوقوف على حالة الأم وإرشادها لوسائل المنع الصحيحة . 

وطالب أستاذ أمراض النسا والتوليد بالقصر العينى، الزوجين بالتمهل فى إنجاب الأطفال بعد الزواج مباشرة خاصة وأخذ مهلة لتمهيد استقبال مولود جديد ورعايته صحياً والاعتناء به هو والأم.
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