نعزي أنفسنا وشعب الكويت .. زينة وإدوارد وحسن الرداد ومحمد فؤاد ينعون الشيخ صباح الأحمد

البقاء والدوام لله وحده ،،،نعزي انفسنا وشعب الكويت في وفاة المغفور له باذن الله #أمير_الكويت_الشيخ_صباح_الأحمد_الجابر_الصباح #امير_الكويت #الكويت #مصر .