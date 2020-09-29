AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نعزي أنفسنا وشعب الكويت .. زينة وإدوارد وحسن الرداد ومحمد فؤاد ينعون الشيخ صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:57 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
Advertisements
محمد بدران
حرص عدد من نجوم الفن على نعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا.


وكتبت زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "البقاء والدوام لله وحده ،،،نعزي انفسنا وشعب الكويت في وفاة المغفور له باذن الله #أمير_الكويت_الشيخ_صباح_الأحمد_الجابر_الصباح #امير_الكويت #الكويت #مصر".


بينما كتبت الفنان حسن الرداد "خالص التعازى ل #ال_صباح و للشعب الكويتى الشقيق فى وفاة أمير الكويت الشيخ  صباح الأحمد الجابر الصباح (أمير الإنسانية) اللهم ارحمه و اغفر له."

وكتب محمد فؤاد "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون
ننعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"
أمير دولة الكويت الشقيقة و ندعو الله عز و جل أن يتغمده برحمته و يسكنه فسيح جناته.


وكتب ادوارد "خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة سمو الأمير
#الشيخ_صباح_الأحمد_الجابر_الصباح"


وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 


ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.


وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.


وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.


وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.


وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملك الأردن ينعي أمير الكويت: كان أخًا وزعيمًا حكيماُ استثنائيًا

عاش مخلصا لقضايا بلاده.. الأعلى للإعلام ينعى أمير الكويت

محمد إمام ينعى أمير الكويت

لمدة 40 يوما.. الديوان الملكي الأردني يعلن الحداد بعد رحيل أمير الكويت

خالص التعازي للشعب الشقيق.. محمد عبد العزيز ينعى أمير الكويت

إسرائيل تنعى أمير الكويت.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

هل الاغتسال من الجنابة أو للنظافة يغني عن الوضوء.. الأزهر يرد

بسم الله مجراها ومرساها.. تعرف على إمكانيات أحدث غواصة تقليدية في العالم دشنتها مصر

رقم صادم.. سوسن بدر تكشف عن أول أجر تقاضته

"أشتم رائحة خبيثة".. الديهي يكشف رسائل أيمن نور المشفرة

الجمال عدى الكلام.. صور أثارت الجدل لـ ليلى علوي بسبب جمالها ورشاقتها

خطوبة نبيلة عبيد؟.. الفنانة تكشف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

بإكسسوارات لافتة .. هنا شيحة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار .. شاهد

شاهد .. أمير كرارة بطل إعلان لـ لاندروڤر ديفندر الجديدة