أستاذ جامعي يقدم نصائح مهمة للطلاب الجدد في العام الدراسي 2020 -2021

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، خريطة زمنية للعام الجامعي 2020 /2021؛ حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 /10 /2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا، لتنتهي الخميس 21 /1 /2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 /1 /2021 حتى الخميس 4 /2 /2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة سامية خضر، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عدة نصائح للطلاب الجدد، كرسالة مطمئنة أن الجامعات المصرية أخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية للمحافظة علي الطلاب من فيروس كورونا المستجد .





وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أنه يجب علي الطلاب اتباع التعليمات التي وضعتها كل جامعة، من حيث ارتداء الكمامة والكواشف الحرارية وعدم التزاحم بين الطلاب، مشيرة إلى أنه يجب على الجامعة تطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة.





وأشارت خضر الي ان القائم بالتدريس يتولى مسؤولية إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد-19 (مثل السعال وآلام الجسد والتعب وضيق النَفس وألم الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع) إلى الجهة الصحية بالجامعة (عيادة أو مستشفى الطلبة)، لإجراء الفحوصات اللازمة تبعا للإرشادات المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إجراءات دخول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والمعاهد، للحرم الجامعي، وما عليهم اتباعه من إجراءات احترازية للفحص وخطة الطوارئ.



وجاءت إجراءات الفحص على النحو التالي: 1-حال الكشف عن حالة مستقرة من المرض لدى أحد المترددين أو الكادر الجامعي، بحيث تظهر عليها أعراض كوفيد 19 كالحمى 37.5 درجة فما فوق أو السعال أو آلام الجسد أو التعب أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو الإسهال أو الغثيان أو الصداع أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، فينبغي على المسؤول من الإدارة الطبية في الكلية الاتصال بمستشفى الطلبة او المستشفى الجامعى التابع للجامعة.





2-في حالات الطوارئ، مثل وجود حالات غير مستقرة من المرض بين الكادر الجامعي، أو الطلبة أو المترددين، ينبغي التواصل الفوري مع المستشفى الجامعي حال وجودها أو مستشفيات الحميات أو الصدر بالمحافظة.



