لميس سلامة: التاريخ سيكتب بحروف من نور مواقف أمير الكويت الراحل مع مصر

نعت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، الأمير صباح الأحمد، أمير دولة الكويت الشقيقة، وقدمت التعازي لأهل الكويت على رحيل الشيخ صباح عن عمر 91 عاما، والذى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء استكمال علاجه منذ 23 يوليو بعد عملية جراحية أجراها هناك.









وقالت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الأمير صباح الأحمد كان معروفا بـ"أمير الإنسانية"، مؤكدة أنه ترك بصمة كبيرة في العلاقات المصرية والكويتية.









وأضافت أن التاريخ سيذكر أن أمير الكويت له مواقف تكتب بحروف من نور مع مصر، لافتة إلى أنه عندما كان وزيرا للخارجية التقى بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال العدوان الإسرائيلى على مصر.







