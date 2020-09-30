صحف الكويت تتشح بالسواد: وفاة أمير الإنسانية.. قادة العرب: فقدنا الأخ الكبير وموحد الصف.. زعماء العالم: كان قائدا كبيرا عمل على ازدهار الكويت واستقرارها.. والشيخ نواف الأحمد يؤدي القسم أميرا للكويت

مراسم دفن جثمان فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد مقتصرة على الأقرباء فقط

وزراء الكويت: خسارة كبيرة للبلاد والعالمين العربي والإسلامي

السيسي ناعيا الأمير: الأمة فقدت قائدًا من أغلى رجالها

الجهات الحكومية البريطانية تُنكس أعلامها ليوم واحد حدادًا على وفاة الأمير

الاتحاد الأوروبي ينعي سمو الأمير الراحل: فقدنا زعيما إنسانيًا عالميًا

النواب الموقعون على عدم التعاون مع رئيس الحكومة يسحبون طلبهم









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









واتشحت الصحف الكويتية جميعها، اليوم الأربعاء، بالسواد حزنا على فقدان أمير الأنسانية الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذى توفى أمس، عن عمر ناهز الـ91 عاما أثناء تلقيه العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية وأبرزت الصحف تعازي الزعماء في جميع أنحاء العالم والمنظمات الدولية.









وسلطت صحيفة "القبس" الضوء على عقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة علنية لأداء صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية عملا بالمادة 60 من الدستور.









ووصل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مجلس الأمة، لتأدية القسم أميرًا للكويت، وفي مقدمة مستقبليه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.









وكان مجلس الوزراء نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس، الثلاثاء، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.









وأبرزت صحيفة "الوطن" أن مجلس الوزراء الكويتي بحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة وبما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها.









وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تصريح وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، بأن الديوان يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل طيب الله ثراه، وأعلن الديوان أنه امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة سيقتصر الحضور في مراسم دفن جثمانه الطاهر الثرى على أقرباءه فقط.هذا، ويصل الى أرض الوطن اليوم الأربعاء.









هذا وقد أعرب عدد من الوزراء عن بالغ حزنهم لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدين أن رحيل سموه خسارة كبيرة للكويت والعالمين العربي والإسلامي، موضحين أن العالم أجمع على حكمة وحنكة سموه والعمل من أجل نشر السلام وتحقیق الاستقرار.









وقالت صحيفة "الوطن" إن ديوان الخدمة المدنية أعلن تعطيل الوزارات والجهات الحكومية أعمالها ثلاثة أيام في عطلة رسمية حدادا على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله اعتبارا من أمس، الثلاثاء، على أن يكون بداية الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.









وقالت صحيفة "الراي" إن النواب الموقعين على طلب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد سحب طلبهم المقدم عقب جلسة الاستجواب الموجه من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي لرئيس الحكومة. وقال النواب في بيان إن تلك الخطوة تأتي تقديرا للظروف التي تمر بها البلاد بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله.









عربيا وإقليميا، فقد أشارت صحيفة "الوطن" إلى نعي جمهورية مصر العربية الشقيقة ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، لتفقد الأمة العربية والإسلامية زعيمًا عظيمًا من طراز فريد، بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها.









وأوضحت جمهورية مصر العربية، أنه تذكر في هذه الظروف الأليمة بكل العرفان والتقدير المواقف الأخوية لصاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وبصماته البارزة في نهضة الكويت والأمتين العربية والإسلامية، فلقد كان قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة فى الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به فى القيادة والبذل والعطاء.









وقال السيسي: «أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدًا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعبًا، أدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان».









وأبرزت صحيفة "الأنباء" تعزية خادم الحرمين وولي العهد السعودي عزيا بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الشيخ صباح الأحمد: رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخدمات الجليلة لبلده وللأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.









في تغريدة على حسابه في "تويتر" قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إنه فقد برحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "رحمه الله" أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا. وأضاف: "كان الشيخ صباح قامة كبيرة وله في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه، نفتقده كما يفتقده شعبه، وسيخلده التاريخ، إذ كرس حياته لخدمة بلاده وأمتيه العربية والإسلامية. وختم خادم الحرمين تغريدته بالقول: "تعازينا لأهلنا في الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".









كما بعث السلطان هيثم بن طارق برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عليه رحمة الله.









كما نعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الراحل صباح الأحمد وأعلن الحداد لثلاثة أيام.









كما نعى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، المغفور له باذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأمر بإعلان الحداد وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام.









دوليا، ركزت صحيفة "الجريدة" على تقدم عدد من قادة وزعماء العالم والمنظمات الدولية بالعزاء في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى الكويت حكومة وشعبا، وذكروا أن فقيد الكويت الكبير هو أحد القادة الكبار الذين عملوا على ازدهار الكويت ودعم استقرارها وأسهمت حكمته وقدرته على العطاء والمثابرة في تطوير البلاد والنهوض بها وتوطيد لحمتها ووحدتها الوطنية ورفع مكانة دولة الكويت عاليا على المستويين الإقليمي والدولي.









فقد أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الثلاثاء، عن "حزنه العميق" لوفاة "صديقه العزيز" صاحب السمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد.









وقال ترامب في بيان إن الأمير الراحل "كان صديقا وشريكا ثابتا للولايات المتحدة"، مضيفا: "في وقت سابق من هذا الشهر تشرفت بمنحه وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى".









كما نعى وزير الشئون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين أمس، الثلاثاء، صاحب السمو أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.









وعبر غوفين في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن حزنه "العميق" إزاء وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقدما "خالص التعازي" لأسرة آل الصباح الكرام وللشعب الكويتي "الذين فقدوا زعيما معروفا بتعزيز الحوار والسلام في المنطقة".









وذكرت صحيفة "الراي" أن وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب أعرب عن بالغ حزنه لوفاة صاحب السمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد، واصفا إياه بأنه «قائد إنساني عظيم وصديق حقيقي للمملكة المتحدة».









على صعيد متصل، أعلنت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء أن الحكومة البريطانية أمرت بتنكيس الأعلام من على مقر رئاسة الوزراء اعتبارا من مساء أمس.









وذكرت المتحدثة في بيان أن بقية الجهات الحكومية البريطانية ستقوم اليوم، الأربعاء، بتنكيس أعلامها ليوم واحد حدادا على وفاة الأمير الراحل.









وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى ما قاله رئیس الوزراء الیاباني یوشیھدي سوغا الیوم، الأربعاء، عن خالص تعازیه لدولة الكویت حكومة وشعبا في وفاة حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائلا: "إنھا خسارة جسیمة للمجتمع الدولي".









وأضاف سوغا، في بیان صادر عنه: "لقد حزنت بشدة لسماع نبأ وفاة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأود أن أتقدم بالنیابة عن حكومة وشعب الیابان بأحر التعازي لشعب دولة الكویت".









وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه للكويت بوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا التزامه ببناء شراكة قوية مع الكويت.









ولفتت صحيفة "الوطن" إلى ما قاله رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان مشترك: "تلقينا بحزن اليوم نبأ وفاة أمير دولة الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونتقدم بأحر التعازي لأسرته ولشعب وحكومة الكويت".