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رياضة

مجدى عبدالغني: فايلر يمتلك عرضا أوروبيا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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يسرى غازى
علق مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على رحيل السويسرى رينيه فايلر عن تدريب النادي الأهلي.


ويغادر فايلر القاهرة متوجها إلى سويسرا بعد الانتهاء من مباراة الترسانة فى كأس مصر المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.

قال مجدى عبدالغني فى تصريحات خاصة لصدى البلد: انا قلت ان فايلر ماشى من تدريب القلعة الحمراء من ٣ شهور  فاتت.

تالع : المدرب السويسرى يمتلك عرضا لتدريب أحد الأندية فى الدوريات الاوروبية ومظبط أوراقه من فترة وكان المفترض ان يغادر تدريب يمشى من فترة والتركيز كان يجب أن ينصب من   جانب مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب على التعاقد مع مدرب جديد خلفا للخواجة السويسرى. 

أضاف مجدى عبدالغني :انا مش جايب فايلر يجيب لي الدورى انا جايبه علشان لقب دورى ابطال افريقيا ورغبة المدرب السويسرى الرحيل عن القلعة الحمراء وكل ما يثار بشأن زوجته وكونها السبب فى رحيله لا يمت للواقع بأي صلة نظرا لأن ثقافته أوروبية وتختلف عن المجتمعات الشرقية إضافة إلى كونه مدرب محترف.

وقال البلدوزر ايضا : الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون السعودى الحالي عندما رخل عن الزمالك قام بدفع الشرط الجزائي لكن رينيه فايلر عايز المكافأة ٣ شهور ويرحل عن تدريب النادي الأهلي.

يذكر أن النادى الأهلى يتصدر مسابقة الدورى الممتاز فيما يحتل غريمه التقليدى نادى الزمالك المركز الثاني وبيراميدز فى المركز الثالث.
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