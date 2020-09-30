بعد توليه تدريب للأهلي .. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع المارد الأحمر

أنهي مجلس ادارة الأهلي الاتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق السابق لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي،بعدما استقال من منصبه صباح اليوم.





وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس ادارة الأهلي و موسيماني و الاتفاق علي جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب.





وأضافت المصادر أن موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل وأنه لا يوجد اي اختلاف بين الطرفين علي بنود التعاقد و ينتظر الأهلي فقط موقف الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب حراس الأهلي،حيث تحاول إدارة النادي الابقاء عليه ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق.





وتواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية.





ويستعد الأهلي لمواجهة مصيرية بعد 3 أسابيع حيث سيكون على موعد مع مباراتين أمام الوداد في 17 أكتوبر و23 من نفس الشهر وهو الفريق الوحيد الذي يعد عقدة لموسيماني فهل ينجح هذه المرة في كسر عقدة الأدوار الإقصائية وخطف بطاقة التأهل من الوداد للمرة الأولى .





ولم يفز موسيماني مع صن داونز ضد الوداد في 2017 أو 2018 حينما تواجها سواء في المواجهات الإقصائية النهائية أو دور المجموعات على الترتيب، في الموسم الثالث كسر صن داونز العقدة وفاز بنتيجة 2-1 في دور المجموعات، لكنه خسر مجددا في المغرب بنتيجة 1-0.





عقدة الوداد المغربي





منذ عام 2017 وحتى 2018 واجه موسمياني الوداد في 10 مرات فاز 3 وتعادل 3 وخسر 4.





في دور المجموعات 2018-2019 تواجد صنداونز مع الوداد، فاز بنتيجة 2-1 على ملعبه وخسر بنتيجة 1-0 خارجه.





وتواجه الفريقان مرة أخرى في نصف النهائي وتلك هي المواجهة الوحيدة التي جعت موسمياني بالوداد في نصف النهائي.





وقتها فاز الوداد ذهابا بنتيجة 2-1 وتعادلا سلبيا في الإياب.





كما تواجه الفريقان في 2017 في المراحل الإقصائية من البطولة، في ربع نهائي دوري الأبطال، فاز صنداونز ذهابا بنتيجة 1-0 لكنه خسر إيابا بنتيجة 4-2.





أي أن صنداونز لم ينجح قط مع موسيماني في تخطي الوداد في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال إفريقيا خلال مرتين واجهه فيهما.





وخلال عام 2019 فقط تواجه صنداونز مع الوداد في الفترة من يناير إلى ديسمبر في دوري الأبطال 5 مرات فاز في مرة وخسر مرتين وتعادل مرتين.



