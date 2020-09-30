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فن

خطيرة.. أحمد سعد برفقة خطيبته في صورة رومانسية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
 

وظهر أحمد سعد برفقة خطيبته بصورة رومانسية، وعلق على الصورة قائلا: "خطيرة".


من جهة أخرى، أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صورا له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفك وجهه. 


وقال أحمد سعد بحسب ما جاء في برنامج  ET  بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه، ولذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه.


وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء  فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".

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