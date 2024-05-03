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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر تفاصيل المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين من طلاب المدارس 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنفيذ المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لتنمية مهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن تنفيذ المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لتنمية مهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم ، يأتي بالاشارة إلى تفعيل مسابقة شباب المبتكرين وفي ضوء اهتمام الوزارة باكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا ، وفي اطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والتي يمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ، وفي ظل تنمية مهارات الابتكار الابداعي ونشر وتعزيز البحث العلمي وتقنيات العلوم والتكنولوجياالمنهجية عند الطلاب

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة لـتنفيذ المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لتنمية مهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم 

 

الفئات المستهدفة في المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين


طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية من كافة مدارس الجمهورية بأنواعها المختلفة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي ) بمدارس ( التعليم الفني - التعليم العام - التجريبي - القومي - الخاص --- الفني المتطور.. إلخ)

 

شروط المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين

  • أن يكون الطالب مقيد في إحدى المدارس المصرية (الصف الاول الاعدادي إلى الثاني الثانوي)
  • أن يتكون كل فريق من 2 إلى 4 أعضاء بجانب المشرف
  • أن تكون المشاركة من ضمن مجالات المسابقة
  • عمل خطة للبحث الخاص بالمشروع للاطلاع والموافقة عليه من قبل لجنة متخصصة
  • يشترك الطالب أو الفريق بنفس المحافظة التي بها مدرسته
  • في حالة مشروع جماعي من أكثر من محافظة يسمح بالاشتراك في أحد المحافظات مرة واحدة فقط 
    -يتم استبعاد المشروع المشارك لأكثر من مرة

مجالات المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين

  • الطاقة : وتشمل الطاقة الفيزيائية والطاقة الكيميائية
  • البيئة : وتشمل الهندسة البيئية ، والبيئة وعلوم الأرض
  • الروبوتات والآلات الذكية
  • الأنظمة البرمجية: وتشمل هندسة البرمجيات ، والانظمة المدمجة
  • الذكاء الاصطناعي

الدعم المادي لكل فريق في المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يوجد دعم مادي لكل فريق مؤهل لمرحلة الإرشاد والتوجيه ( مرحلة التصفيات قبل الأخيرة)

 

معايير التقييم النهائية في المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين


تطبق هذه المعايير على النسخة المطورة من الفكرة في المرحلة النهائية للمسابقة وليس في مرحلة تقديم الأفكار :

  • ملاءمة عنوان الابتكار وارتباطه بالفكرة
  • وضوح المشكلة الاساسية التي يعالجها الابتكار
  • الابداع والتميز في عرض الفكرة وقابليتها للتطوير
  • وضوح خطوات تنفيذ فكرة الابتكار
  • جودة الفكرة المقترحة
  • تميز الابتكار عن الابتكارات الموجودة حاليا
  • تحديد الصعوبات والتحديات خلال فترة تنفيذ الابتكار
  • وضوح قالية تطبيق الابتكار على ارض الواقع
  • ملاءمة الحلول المقترحة لحل تلك الصعوبات والتحديات
  • مدى وضوح الصور او الرسومات الواردة في الابتكار وضوح وصفها
  • وضوح الجهة المستفيدة من الابتكار
  • مدى وضوح النموذج الاولى للابتكار
  • عرض المسابقات التي شارك بها الفريق بابتكاره سابقا سواء دوليا أو محليا
  • عرض المراكز التي حصل عليها الفريق اثناء مشاركته في المسابقات الدولية او المحلية
    -وضوح خطة الاستدامة لفكرة المشروع

 

جوائز االمسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين

إجمالي قيمة جوائز المسابقة تصل الى 500 ألف جنيه موزعة على المراكز الثلاثة الأولى في كل مجال كما يلي :

  • المجال الأول (الطاقة) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه
  • المجال الثاني (البيئة) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه
  • المجال الثالث (الروبوتات والآلات الذكية) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه
  • المجال الرابع (الأنظمة البرمجية) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه
  • المجال الخامس (الذكاء الاصطناعي) : الجائزة الأولى 50 ألف جنيه .. الجائزة الثانية 30 ألف جنيه .. الجائزة الثالثة 20 ألف جنيه

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري مراكز التطوير التكنولوجي بمديريات التربية والتعليم بتنفيذ الاتي :

  • الاعلان والنشر عن المسابقة بالمحافظة لاتاحة الاشتراك للطلاب من كافة المدارس (فني - عام - تجريبي - قومي - خاص - فني متطور - فني متطور .. إلخ)
  • إقامة ورش تدريبية توعوية للطلاب والمشرفين الراغبين في الاشتراك بالمسابقة ، يقوم بها المنسق المعتمد بالمديرية والذي تم تأهيله لذلك
  • إتاحة تسجيل الطلاب والفرق بدءا من الثلاثاء 7 مايو 2024 إلى الأحد 2 يونيو 2024 من خلال الرابط
  • حضور منسق المديرية المؤهل كافة ورش العمل الخاصة بتنفيذ الخطوات الإجرائية بالمسابقة طبقا للجدول الزمني الذي سوف يتم ارساله لاحقاً .
المسابقة الوطنية لإكتشاف المبتكرين طلاب طلاب التعليم التعليم المبتكرين

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