وزيرة الصحة تستجيب لـ"صدى البلد" وتوجه بعلاج رمضان على نفقة الدولة

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتحدث الرسمي للوزارة، بأن الدكتورة هالة زايد، وزيرو الصحة والسكان، كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع المواطن محمد رمضان، الذي ناشد وزارة الصحة لعلاج والده من الأورام، وذلك بعد نشر موقع "صدى البلد" استغاثة لرمضان الذي يعاني من سرطان الكلى.





وقال مجاهد في بيان، الأربعاء، إن رمضان يعاني من سرطان الكلى واضطر على إثره لاستئصالها، وهو حاليا يبدأ في الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى إصابته بأورام في الرئة.





ولفت مجاهد إلى أن المكتب الإعلامي نسق مع الدكتور محمد فوزي رئيس هيئة المعاهد التعليمية، والذي وجه بالعلاج في مستشفى احمد ماهر التعليمي، على أن يقوم المكتب الإعلامي بالمتابعة لإنهاء الإجراءات.





وأكد مجاهد تشديد القيادة السياسية على سرعة الاستجابة للاستغاثات وتقديم افضل خدمة طبية ومتابعة للحالات.



