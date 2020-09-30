د. وفاء شبارة تكتب: دمي ودموعي وابتسامتي

* كثيرة هي ذكرياتنا . وكأننا عشنا الف عام *

قالها مرارا ..و تكرارا

ذاك اليوم .يوم غادر فيه للابد

يومها

داهمني. بنظرات خفيه. لم أفهمها

سألته. مابك؟

وضع ذراعه خلف راسه. و دموعه تترقرق في مقلتيه .سالته مره اخري لم الدموع ؟

..قال .ستظلين في قلبي للابد. وقتها .لم تفهم...لم تستوعب..لم تجد ردا...هل تمسح دمعته؟؟

ام تغوص في اعماق كلماته.

انفرج فمها عن ابتسامه .وجع و الم ..دموعه نزلت علي قلبها أحرقته .

كلماته هوت علي عقلها. شلت تفكيره .

ولم ترحم انت حيرتها.

و بادرتها مره اخري

خساره .ان نكون توأما.ملتصقا .تفصله الايام

انقبضت روحها .قالت

.ما هذا التشاؤم...و مسحت .بقلبها..قبل كفيها .دمعك

.و اااه من دمع رجل .

.يعلم انه الوداع ..و ااه من الم انثي تشتم رائحه الوجع والانين

انثي تخاف يومها قبل غدها...وقتها كنت انت . تعلم انك راحلا.

اما هي.فلا

لم تعطها. وقت لتودعك.

يومها . اخذت رهطا من الوقت . في تفقد كل شبر في البيت وكأنك تودعه

و ودعتك هي ذاهبا للعمل.

.ولكن

كنت تعود في ثوان . متعللا بأنك نسيت شيئا

حتي بعد أن غادرت. لم تتركها . جلست تحدثها وتضحك معها من خلال هاتفك المحمول. وتوصيها ان تنتبه علي حالها

وفجاه

رساله .انا مغادر. مسافر. راحل

وفجاه . لم يعد هناك رقم للاتصال

اي قسوه تلك؟ لقد بترتها من حياتك

مازالت تنزف . ومازالت تدافع عنك. ومازالت تتسائل . لم ؟

وللاسف

ما زالت تنتظر عودتك .تتحدث معك.. وكانك امامها .

مترقبه الطريق .ونظره الامل ترقص في عينيها.

وعندما يسالونها عنك.تردد..انه عائد .ضل الطريق.

و لأن

* كثيره هي ذكرياتنا..و كاننا عشنا ألف عام *

سيعود .نعم .سيعود

تلك نبذه من قصه الم .

بدمي و دموعي.و ابتسامتي .ارويها