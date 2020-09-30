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أخبار العالم

بايدن عن مناظرته مع ترامب: صرخة إيقاظ للشعب الأمريكي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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شريف سيد
أكد مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أن المناظرة التي قام بها أمام الرئيس دونالد ترامب الليلة الماضية صرخة إيقاظ للشعب. 


وقال بايدن عقب مناظرته مع ترامب: "ما حصل الليلة الماضية "صرخة إيقاظ" للامريكيين وأن ترامب مرشح "بلا خطط"". 


ويمكن أن تبدو حسابات الانتخابات مُعقدة، لكن الوضع واضح، فقد تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، ليدخل في حالة تأرجح كافٍ، إذ إن طريقه إلى 270 صوتًا ضروري للبقاء رئيسًا، ولكن الأمر بالنسبة له غير مُستقر في أحسن الأحوال.


ووفقًا لأحدث متوسطات الاستطلاع من موقع 538 الأمريكي، فإن نائب الرئيس السابق جو بايدن موجود في أوهايو ونورث كارولينا وفلوريدا وأريزونا وبنسلفانيا، وسيحتاج ترامب إلى إدارة الطاولة في تلك الولايات للفوز بالرئاسة مرة ثانية.


وارتفعت شعبية بايدن بمقدار 6 نقاط أو أكثر في ولايات ويسكونسن وميشيغان ونيفادا ونيوهامبشاير ، لكن الرئيس لا يزال على مسافة قريبة.


وتبارى المرشحان للرئاسة الأمريكية لعام 2020 في مجموعة من القضايا، بما في ذلك ادارة الولايات المتحدة لأزمة فيروس كورونا، وترشيح المحكمة العليا ، والضرائب، والاضطرابات العامة في الولايات المتحدة.

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