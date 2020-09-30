بعد المناظرة الأسوأ على الإطلاق.. مَن الفائز من معركة ترامب وبايدن؟

توجهت أنظار العالم صباح اليوم الاربعاء، الى أول مناظرة تلفزيونية بين الرئيس الأمريكي الجمهورى دونالد ترامب ومنافسة الديمقراطى جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية، حيث أطلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العنان لنفسه في القيام بكل ما يريد دون انضباط أو التزام بقواعد المناظرات.





ووفقًا لأول استطلاع للرأي عقب المناظرة أجرته قناة "سي بي إس" الأميركية، يوضح أن معظم المشاهدين انتابهم شعور سلبي بعد مشاهدتها، بينما قال 17% فقط منهم إنهم لديهم انطباعًا إيجابيا حيال اللقاء الأول وجهًا لوجه بين المرشحين دونالد ترمب وجو بايدن.





وأظهر الاستطلاع أن نسبة 48% من الجمهور والمتابعين يعتقدون تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، بينما رأى 41% أن الرئيس ترمب قد فاز.





وعن آراء المشاهدين بشأن المناظرة، بلغت نسبة المنزعجين 69% ممن شاركوا فى الاستطلاع، على عكس 17% قالو إنهم شعروا بأن المناقشة قدمت لهم معلومات بينما أوضح 20% من الجمهور أن الأمر كان يدعوهم للتشاؤم.





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترمب تحدث لوقت أطول من بايدن خلال المناظرة، وذلك لمدة 06.‏39 دقيقة مقابل 56.‏37 دقيقة لبايدن.





وتحولت المناظرة الأولى بين ترمب وبايدن إلى عرض فوضوي مع تبادل الاتهامات والإهانات والهجمات الشخصية قبل 35 يوم من الانتخابات الأمريكية.





وخلال المناظرة التي تابعها الملايين حول العالم، طلب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة أن يخرس قبل أن يصفه في وقت لاحق بـ "المهرج".





وفى نفس الوقت، هاجم ترمب المرشح الديمقراطي الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي قائلًا: "لا تمتّ إلى الذكاء بِصلة".





وتعمد الرئيس الأميركي المرشح لولاية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر إلى وصف منافسه بأنه "دمية" في يد اليسار الراديكالي سواء بشأن قضايا الصحة أو الأمن أو المناخ.





لكن نائب الرئيس الأميركي السابق الذي كانت تثير قدرته على المواجهة تساؤلات، تمكن من الصمود في هذه المناظرة التي جرت بمدينة كليفلاند مع توجيه نظره أكثر من مرة إلى الكاميرا ليطلب من الشعب الأمريكى أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لتجنب أربع سنوات إضافية.



