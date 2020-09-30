AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق 4 منشآت طبية خاصة و28 منشأة غذائية بميت غمر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:55 م
غلق 4 منشآت طبية
غلق 4 منشآت طبية خاصة و 28 منشأة غذائية بميت غمر
Advertisements
همت الحسينى
تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية تقارير المرور للجان التفتيش والمتابعة وذلك فى إطار  الحملة المكبرة التى قادها المحافظ  اليوم الاربعاء بمركز ومدينه ميت غمر ، بالتنسيق المسبق مع اللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية .

والتى رافقه خلالها  هيثم الشيخ نائب المحافظ و العميد محمود عبد النبى بهيئة الرقابة الادارية، حيث استمرت اعمال فرق المرور والتفتيش الميداني بالحملة على الوحدات الصحية والمنشآت الغذائية والمخابز والاسواق والمنشآت الاجتماعية والصناعيه والتعليمية والوحدات المحلية على مدار اليوم.

وقد أسفرت حملات المرور والتفتيش عن العديد من المخالفات، فى عدد من القطاعات ففى قطاع الصحة تم غلق 4 منشآت طبية خاصة لجسامة المخالفات بها وعدم وجود ترخيص، وغلق 28 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة ، واعدام 500 كجم اغذية مختلفه لوجو تغير فى الخواص ، وعمل 50 محضر لمنشآت غذائية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية، وتحرير محاضر لمنشآت صيدلية وطبية لعدم تواجد مدير فنى ووجود ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وادوية تأمين صحى ، وتحرير 6 محاضر بيئيه لمخالفه الاشتراطات الصحية، وجازاة 60 موظف بالمستشفيات والوحدات الصحية لتغيبهم عن العمل ،جزاء مباشر بخصم 3 ايام.

وفى قطاع الطب البيطرى ، تم المرور على الاسواق والمحلات التجارية والجزارة وبيع اللحوم والاغذية، وتم تحرير عدد 8 محاضر مخالفات بمضبوطات 650 كجم لحوم مذبوحه خارج السلخانه ودواجن ومصنعات دجاج غير صالح.

وفى قطاع التموين تم المرور على 95 مخبز مدعم و6 محطات وقود و3 فرع ومخزن جملة و3 مستودعات لتوزيع اسطوانات البوتجاز ومستودع للدقيق المدعم ومطحن وعدد من الاسواق ، حيث تم تحرير 25 محضر موازين وتجميع بطاقات ومواصفات وتصرف فى دقيق وتوقف عن الانتاج وعدم وجود قائمه ، وتحرير40 محضر للذبح خارج السلخانة ، وعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية وتم التحفظ على 205 كيلو جرام لحوم ذبح خارج السلخانه و430 كيلو هياكل دواجن غير صالحة.

وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم المرور على 53 منشأة اجتماعية ، وتم احالة 7 من العاملين بالادارة الاجتماعية بميت غمر للشئون القانونية للتحقيق ، وتم تسليم 113 فيزا تكافل وكرامه للمستحقين وربط مساعدات شهرية عاجلة لعدد 7 حالات،تم تعقيم دار المسنين بميت غمر ، وتم توفير احتياجات عروسة بدار الامل لرعايه الايتام ، وتم حصر 48 حضانة تعمل بدون ترخيص وتم غلقها اداريا واتخاذ كافه الاجراءات حيالها.
وفى قطاع القوى العاملة، تم المرور الميدانى على 23 منشأة شملت شركات ومصانع ومحلات وتم انذار 18 منشأة ومنحها المهله القانونية لازاله المخالفات ، كما تم تحرير 5 محاضر فورية لبعض المنشآت.

وفى قطاع التعليم تم المرور على 45 مدرسه وتم احاله 9 من العاملين بالمدارس للإهمال والتقصير فى العمل، وتم تلافي ملاحظات بعدد 24 مدرسه، وتم غلق 3 سنتر تعليمى تم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيالهم .

وفى قطاع الطرق تم المرور الميدانى على ش بورسعيد بطول 2 كيلو وجارى العمل فى رصفه وتم اخذ عينات من توريدات طبقة الاساس ، وتم تمهيد بعض الشوارع والطرق بنطاق المدينة.

وقد أوضح تقرير الادارة العامة للمتابعة بديوان المحافظة انه تم إحالة 74 حالة غياب بالوحدة المحلية للمركز ومستشفيات الكلى والمسالك للتحقيق، وتم متابعة رفع تراكمات القمامة بشوارع بورسعيد والحرية والكلية النوعية.

وقد قرر محافظ الدقهلية احالة جميع محاضر المخالفات التى تم ضبطها للنيابة العامة ، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة بشأنها .

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينه ميت غمر ووكلاء الوزارات مديرى المديريات المعنية  بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال كافة الملاحظات الواردة بتقارير المرور لكافة الأجهزة المشاركة فى الجولة .

وأكد محافظ الدقهلية علي استمرار الجوالات الميدانية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكافة أشكال الفساد والخروج عن القانون .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: ضبط 152.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة

الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تشن حملات لضبط السلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي

المحافظات تنتفض ضد الأسواق المخالفة لضبط السلع الفاسدة حفاظا على صحة المواطنين..إعدام رأس ماشية مصابة بالسل.. وإغلاق ثلاجة غير مرخصة بالعاشر

محافظ الدقهلية: لن نسمح بالفساد في بيع السلع الغذائية ورغيف الخبز

فى حملة بقيادة محافظ الدقهلية.. ضبط 107 مخالفات وإحالة 40 موظفا بالصحة للتحقيق

ضبط العديد من المخالفات.. ومحافظ الدقهلية يأمر بإحالتها للنيابة

ترشيحاتنا

بعد أزمة الصورة .. آيتن عامر ما بين الفوتوشوب والحقيقة

من شهب التنين إلى رجل الأسد.. مصر تشهد 15 ظاهرة فلكية خلال أكتوبر

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

مصادر: مدرب وحيد من صن داونز يرافق جهاز موسيماني في الأهلي

أول تعليق من موسيماني مدرب الأهلي الجديد وموعد توقيع العقد

شاهد.. ملخص مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. نوعان من الفواكه يقضيان على حب الشباب خلال أيام

تعرف على فوائد البصل المسلوق

التحليل فى الفضائيات ولا التحكيم أصعب.. سمير عثمان يجيب | صور