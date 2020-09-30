غلق 4 منشآت طبية خاصة و28 منشأة غذائية بميت غمر

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية تقارير المرور للجان التفتيش والمتابعة وذلك فى إطار الحملة المكبرة التى قادها المحافظ اليوم الاربعاء بمركز ومدينه ميت غمر ، بالتنسيق المسبق مع اللواء اسامه حامد رئيس هيئة الرقابة بالدقهلية .





والتى رافقه خلالها هيثم الشيخ نائب المحافظ و العميد محمود عبد النبى بهيئة الرقابة الادارية، حيث استمرت اعمال فرق المرور والتفتيش الميداني بالحملة على الوحدات الصحية والمنشآت الغذائية والمخابز والاسواق والمنشآت الاجتماعية والصناعيه والتعليمية والوحدات المحلية على مدار اليوم.





وقد أسفرت حملات المرور والتفتيش عن العديد من المخالفات، فى عدد من القطاعات ففى قطاع الصحة تم غلق 4 منشآت طبية خاصة لجسامة المخالفات بها وعدم وجود ترخيص، وغلق 28 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة ، واعدام 500 كجم اغذية مختلفه لوجو تغير فى الخواص ، وعمل 50 محضر لمنشآت غذائية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية، وتحرير محاضر لمنشآت صيدلية وطبية لعدم تواجد مدير فنى ووجود ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وادوية تأمين صحى ، وتحرير 6 محاضر بيئيه لمخالفه الاشتراطات الصحية، وجازاة 60 موظف بالمستشفيات والوحدات الصحية لتغيبهم عن العمل ،جزاء مباشر بخصم 3 ايام.



وفى قطاع الطب البيطرى ، تم المرور على الاسواق والمحلات التجارية والجزارة وبيع اللحوم والاغذية، وتم تحرير عدد 8 محاضر مخالفات بمضبوطات 650 كجم لحوم مذبوحه خارج السلخانه ودواجن ومصنعات دجاج غير صالح.



وفى قطاع التموين تم المرور على 95 مخبز مدعم و6 محطات وقود و3 فرع ومخزن جملة و3 مستودعات لتوزيع اسطوانات البوتجاز ومستودع للدقيق المدعم ومطحن وعدد من الاسواق ، حيث تم تحرير 25 محضر موازين وتجميع بطاقات ومواصفات وتصرف فى دقيق وتوقف عن الانتاج وعدم وجود قائمه ، وتحرير40 محضر للذبح خارج السلخانة ، وعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية وتم التحفظ على 205 كيلو جرام لحوم ذبح خارج السلخانه و430 كيلو هياكل دواجن غير صالحة.



وفى قطاع التضامن الاجتماعى تم المرور على 53 منشأة اجتماعية ، وتم احالة 7 من العاملين بالادارة الاجتماعية بميت غمر للشئون القانونية للتحقيق ، وتم تسليم 113 فيزا تكافل وكرامه للمستحقين وربط مساعدات شهرية عاجلة لعدد 7 حالات،تم تعقيم دار المسنين بميت غمر ، وتم توفير احتياجات عروسة بدار الامل لرعايه الايتام ، وتم حصر 48 حضانة تعمل بدون ترخيص وتم غلقها اداريا واتخاذ كافه الاجراءات حيالها.

وفى قطاع القوى العاملة، تم المرور الميدانى على 23 منشأة شملت شركات ومصانع ومحلات وتم انذار 18 منشأة ومنحها المهله القانونية لازاله المخالفات ، كما تم تحرير 5 محاضر فورية لبعض المنشآت.



وفى قطاع التعليم تم المرور على 45 مدرسه وتم احاله 9 من العاملين بالمدارس للإهمال والتقصير فى العمل، وتم تلافي ملاحظات بعدد 24 مدرسه، وتم غلق 3 سنتر تعليمى تم ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيالهم .



وفى قطاع الطرق تم المرور الميدانى على ش بورسعيد بطول 2 كيلو وجارى العمل فى رصفه وتم اخذ عينات من توريدات طبقة الاساس ، وتم تمهيد بعض الشوارع والطرق بنطاق المدينة.



وقد أوضح تقرير الادارة العامة للمتابعة بديوان المحافظة انه تم إحالة 74 حالة غياب بالوحدة المحلية للمركز ومستشفيات الكلى والمسالك للتحقيق، وتم متابعة رفع تراكمات القمامة بشوارع بورسعيد والحرية والكلية النوعية.



وقد قرر محافظ الدقهلية احالة جميع محاضر المخالفات التى تم ضبطها للنيابة العامة ، ووجه بمتابعة تصرفات النيابة بشأنها .





وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينه ميت غمر ووكلاء الوزارات مديرى المديريات المعنية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال كافة الملاحظات الواردة بتقارير المرور لكافة الأجهزة المشاركة فى الجولة .



وأكد محافظ الدقهلية علي استمرار الجوالات الميدانية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية للتصدي لكافة أشكال الفساد والخروج عن القانون .