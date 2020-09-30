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رياضة

أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة وادي دجلة.. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:28 م
أسوان
أسوان
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رباب الهواري

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان تدريباته مساء اليوم الأربعاء لمدة ساعتين فى بداية الإستعداد لملاقاة وادى دجلة السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 31 بملعب بتروسبورت .

 فى بداية المران عقد الكابتن أحمد كشرى المدير الفنى إجتماعا مع اللاعبين أكد فيه على ثقته وثقة الجهاز فى إمكانات وقدرات اللاعبين كأفراد وكفريق وقدرتهم على تحقيق هدف البقاء المستحق بالممتاز .

 

وطالب كشرى اللاعبين بعدم التأثر معنويا وفنيا بما حدث أمام الجونة والمصرى خاصة فى ظل ما عاناه الفريق من إصابات وإيقافات وغيابات بالإضافة إلى السفر للغردقة ثم العودة للقاهرة وبعدها السفر لبرج العرب مما أستنزف قدرا من جهد وتركيز اللاعبين .

 

وأكد المدير الفنى لأسوان للاعبين على مساندة ودعم مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان وتوفير كل الأجواء والأمكانات للجهاز الفنى واللاعبين فى ظل هذا الموسم المضغوط .

 

ثم أدى اللاعبون تدريبات الاحماء البدنية تحت قيادة الجهاز المعاون وأدى حراس الفريق تدريباتهم تحت قيادة الكابتن أحمد كمال مدرب حراس المرمى .

 

وشهد المران تدريبات تخصصية للمدافعين ولاعبى الوسط والمهاجمين وحرص الجهاز الفنى على إصلاح أخطاء اللاعبين أول بأول خلال المران .

 

يذكر أن فريق الكرة الأول بنادى أسوان بقيادة أحمد كشرى يحتل المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة وظهر بشكل أداء قوى منذ تولي نجم الأهلي السابق المهمة


أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة وادي دجلة.. صور
أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة وادي دجلة.. صور
أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة وادي دجلة.. صور
أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة وادي دجلة.. صور
أسوان يواصل الاستعداد لملاقاة وادي دجلة.. صور
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