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رياضة

بيرسبوليس يضرب موعدًا مع النصر السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على باختاكور 2-0

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل نادي بيرسبوليس الإيراني لدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، بفوزه على نظيره باختاكور الأوزبكي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

فريق باختاكور لعب منذ الدقيقة الخامسة عشرة منقوصًا بعد طرد لاعبه ماشريبوف بالبطاقة الحمراء.

وفي الدقيقة 49 سجل أليكاسير الهدف الأول لـ بيرسبوليس، قبل أن يسجل إسماعيلوف الهدف الثاني لبيرسبوليس بالخطأ في مرمى فريقه، ليتأهل الفريق الإيراني للمربع الذهبي.

ويلاقي باختاكور نظيره النصر السعودي بعد فوز ذلك الأخير على مواطنه أهلي جدة في دور ربع النهائي.

وكان النصر ضمن تأهله لدور نصف النهائي بعد فوزه على أهلي جدة بهدفين نظيفين عصرًا.
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