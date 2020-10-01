AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تصل لـ 66%.. استشاري علاقات أسرية يكشف عن نسبة التحرش يوميا ..فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، إن التحرش ليس شرطا أن يكون جنسيًا، موضحًا معنى كلمة تحرش بأنه عدم الشعور بالراحة نتيجة كلمة أو سلوك أو تصرف من طرف نحو طرف آخر.

وأضاف "علام"، أثناء لقائه مع الإعلامي مصطفى عطا ببرنامج "قلب مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الأسباب التي تدفع المتحرش لارتكاب جريمته من أسبابها الضعف الديني، والمخدرات، والفراغ، وأيضا البطالة؛ وبسبب عدم قدرة الشباب على الزواج، مضيفا أن هناك أيضًا متحرشون متزوجون.

وأكد أن السوشيال ميديا عضو أساسي لانتشار ظاهرة التحرش بسبب الأفلام الإباحية والبلطجة والسلوكيات الخاطئة التي تهدم أجيالا في المجتمع، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة السيئة لم تتوقف على وضع اجتماعي ولا سن معينة.

وأشار إلى أن من ضمن أسباب انتشار التحرش عدم وجود عقاب رادع مضيفا أن نسبة التحرش يوميا تصل إلى 66%.

وأوضح أن الإحصائيات كشفت أن نسبة التحرش بالفتاة المحجبة 72%، مضيفا أن المنتقبات لم تسلم من ظاهرة التحرش رغم أن المتحرش لا يرى منها شيئا ولكن شهوته تدفعه للتعدي على المرأة مهما كانت عمرها أو ملابسها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرش بـ ٨ دفعات من الطلبة.. حيثيات الإدارية العليا لمجازاة عنتيل الثانوية الصناعية بنات شبرا

ترشيحاتنا

نائب مرشد الإخوان السابق يفضح الجماعة: لصوص خدعوا المصريين.. فيديو

العناني: تأشيرات سياحية مجانية لـ 4 محافظات حتى أبريل 2021.. فيديو

تعرف على فوائد البصل المسلوق

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

موسيماني يرفض محمد يوسف في جهازه المعاون بالأهلي.. تفاصيل

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل