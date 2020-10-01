تصل لـ 66%.. استشاري علاقات أسرية يكشف عن نسبة التحرش يوميا ..فيديو

قال الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، إن التحرش ليس شرطا أن يكون جنسيًا، موضحًا معنى كلمة تحرش بأنه عدم الشعور بالراحة نتيجة كلمة أو سلوك أو تصرف من طرف نحو طرف آخر.





وأضاف " علام"، أثناء لقائه مع الإعلامي مصطفى عطا ببرنامج "قلب مصر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الأسباب التي تدفع المتحرش لارتكاب جريمته من أسبابها الضعف الديني، والمخدرات، والفراغ، وأيضا البطالة؛ وبسبب عدم قدرة الشباب على الزواج، مضيفا أن هناك أيضًا متحرشون متزوجون.





وأكد أن السوشيال ميديا عضو أساسي لانتشار ظاهرة التحرش بسبب الأفلام الإباحية والبلطجة والسلوكيات الخاطئة التي تهدم أجيالا في المجتمع، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة السيئة لم تتوقف على وضع اجتماعي ولا سن معينة.





وأشار إلى أن من ضمن أسباب انتشار التحرش عدم وجود عقاب رادع مضيفا أن نسبة التحرش يوميا تصل إلى 66%.



