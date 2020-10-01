مؤسسة «شباب القادة» تكرم الفائزات بمسابقة «هي تقود» للتعليم الفني

نظمت مؤسسة "شباب القادة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، حفلًا ختاميًّا لبرنامج "هي تقود"، لتبني أفكار المشاريع التي تخدم المجتمع لطالبات التعليم الفني الصناعي باعتبارهم جزءًا أساسيًّا في التطور الصناعي والنمو الاقتصادي المصري.
كان ذلك بحضور أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وتناول الحفل مناقشة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، مشاريع طالبات مدارس ومعاهد التعليم الفني.
وشمل الحفل تكريم مؤسسة شباب القادة، الفائزين بالمسابقة وقدمت لهم الدعم المادي الذي يعتبر بداية رحلة جديدة لهن في مجال ريادة الأعمال.
كما وجهت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر لمؤسسة شباب القادة، على المجهودات التى تمت فى دعم ومساندة ونجاح مشروع "هي تقود".
فيما اختتم أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة التحية والتقدير لكل طالبة متدربة على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن جميع المشاركات اكتسبت خبرة على الإبداع والمنافسة، مشيدا بمدارس التعليم الفني فى مصر.