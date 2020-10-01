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أخبار البلد

مؤسسة «شباب القادة» تكرم الفائزات بمسابقة «هي تقود» للتعليم الفني

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:10 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نظمت مؤسسة "شباب القادة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، حفلًا ختاميًّا لبرنامج "هي تقود"، لتبني أفكار المشاريع التي تخدم المجتمع لطالبات التعليم الفني الصناعي باعتبارهم جزءًا أساسيًّا في التطور الصناعي والنمو الاقتصادي المصري.

كان ذلك بحضور أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتناول الحفل مناقشة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، مشاريع طالبات مدارس ومعاهد التعليم الفني.

وشمل الحفل تكريم مؤسسة شباب القادة، الفائزين بالمسابقة وقدمت لهم الدعم المادي الذي يعتبر بداية رحلة جديدة لهن في مجال ريادة الأعمال.

كما وجهت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر لمؤسسة شباب القادة، على المجهودات التى تمت فى دعم ومساندة ونجاح مشروع "هي تقود".

فيما اختتم أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة التحية والتقدير لكل طالبة متدربة على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن جميع المشاركات اكتسبت خبرة على الإبداع والمنافسة، مشيدا بمدارس التعليم الفني فى مصر.

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