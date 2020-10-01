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تعامل معاملة القرى في التصالح.. المحافظ: أصدرنا قرارا جديدا للأماكن التي تأخذ الطابع الريفي بالفيوم.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:26 ص
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه أعاد تسعير تكلفة التصالح على مخالفات البناء، مؤكدا أن مسئولي الدولة يسعون إلى أن يكونوا قريبين من المواطن.

وأضاف محافظ الفيوم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية، "رصدنا عددًا من الشكاوى لأهالي بعض المناطق التي تتشكل كأنها مدينة من عزب وكفور ونجوع، فأصدرنا قرارا جديدا للأماكن التي تأخذ الطابع الريفي بالمحافظة بأن تعامل معاملة القرى في التصالح على المخالفات".

وأوضح أحمد الانصاري ، أن قيمة التصالح في هذه الأماكن قدرناها بـ 50 جنيهًا للمتر، مشيرا إلى أنه تم تخفيض 25% لبعض الأهالي من محدودي الدخل.

وتابع: أن هذه التخفيضات قمنا بعملها في بعض الأماكن التي لا يستطيع أصحابها دفع مبالغ كبيرة، وهذا لدعمهم حتى يتقدموا للتصالح.

واستكمل "قمنا بمدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر، لإعطاء فرصة لاستيعاب أعداد إضافية من المواطنين الذين لديهم الاستعداد للتصالح".

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