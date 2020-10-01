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مصر تطلق مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجي.. تفاصيل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:07 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم

تحدث الدكتور السيد صبري، رئيس وحدة التغيرات المناخية السابق بوزارة البيئة، عن إطلاق مصر مبادرة شاملة لدمج التنوع البيولوجي في القطاعات النوعية المختلفة، قائلا: إن التنوع البيولوجى معناه أن كل الكائنات ومكونات الطبيعة خلقها الله فى تناغم وتكامل مع بعضها، سواء الموارد الطبيعية من تربة أو جبال أو مياه والموارد الحية.


وأضاف "صبري" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، ان جميع كائنات الطبيعة والبيئة من المفترض أن يكونوا فى تناغم وتكامل بحيث تستمر الحياة بتوازن، موضحًا أن استنفاد الموارد الطبيعية بأنواعها يؤدي إلى اختلاف هذا التوازن. 


وتابع أن عدم التوازن في الطبيعة تكون عن طريق الصيد الجائر أو استهلاك الموارد الطبيعية بطريقة كبيرة وأكثر من اللازم، لافتا إلى أن التنوع البيولوجي يعتبر سلة غذاء العالم فى جميع مناحى الحياة.


وأكد أن التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبية جدا على التنوع البيولوجي، متابعا أن تلك التغيرات من الممكن أن تجعل بعض الحشرات التى لها فوائد أن تنقرض فى أماكن أو تتأثر.


وأشار إلى أن كل العالم من المفترض أن يكون لها تعاون دولي حقيقي للمحافظة على التنوع البيولوجى، كما أنه على الدولة الواحدة أن تضع أساسيات للحفاظ عليه، مضيفا إلى أنه يجب إستخدام الموارد بالترشيد.


وأفاد أنه من ضمن سياسات مبادرة مصر لدمج التنوع البيولوجى فى القطاعات النوعية المختلفة هى تشجيع الحفاظ على مكونات الطبيعة، ويجب أن لا تمس المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى أن تلك المحميات يجب محافظة كل العناصر الإيكولوجية حفاظا عليها من المستقبل.

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