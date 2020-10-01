شاهد...احتفالية تطوير نجع الفوالة بجنوب الأقصر

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر احتفالية اللقاء الختامي لمشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال وقرية الدير والذي نظمته مؤسسة تنمية الاسرة المصرية بقاعة احدي الفنادق الخاصة بحضور الدكتورة سهير المصري ممثل مؤسسة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الاقصر .





تضمنت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي لأبرز اعمال وانجازات المؤسسة ونتائج الأنشطة والفاعليات الخاصة بمشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال وقرية الدير بمدينة إسنا والذي تم تنفيذه بالتعاون والشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة أوراسكوم للإنشاءات ، كما تم تكريم عدد من القيادات التنفيذية الداعمة لمشروع التنمية الشاملة لنجع الفوال وقرية الدير.





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وفي كلمته اشاد نائب المحافظ بجهود المؤسسة في اعمال التنمية والتطوير في القري التي استهدفها المشروع مؤكدًا اهمية التضامن الاجتماعي كونه احد اسباب وقاية الدول من الامراض المجتمعية وله فوائد كثيرة من بينها خلق اعضاء فاعلين في المجتمع داعيًا الي تنفيذ المزيد من الاعمال التضامنية المجتمعية التي تسهم في خلق تنمية شاملة .





فيما اشارت الدكتورة سهير المصري ممثل مؤسسة تنمية الاسرة الي الجهود المبذولة التي اسهمت في نجاح مبادرات التنمية الشاملة وما تلاها من عوائد ذات مردود اقتصادي واجتماعي وتعليمي وصحي وثقافي مستعرضة انشطة مشروعات التنمية التي تم تنفيذها في القري المستهدفة والخطة المستقبلية لاستكمال ما تم من هذه المشروعات معربة عن تقديرها لدعم ورعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم لكافة انشطة المؤسسة .





كما نوهت إلى الخطة المستقبلية لمشروع تصنيع وتجفيف الطماطم بالأقصر والذي يخدم محافظات جنوب الصعيد ويخلق فرص عمل للشباب والمراة ويسهم في تقليل الفاقد من الانتاج الزراعي في هذا المحصول.



