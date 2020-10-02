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برلمان

برلمانى يشيد بضوابط وزارة التربية والتعليم الفنى لتحسين مستوى الطلاب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:13 ص
عاصم عبد العزيز مرشد
عاصم عبد العزيز مرشد ، عضو مجلس النواب
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فريده محمد
أيد عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب، الضوابط التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمجموعات التقوية للطلاب في المدارس في أثناء العام الدراسي 2020 - 2021 والتي تتضمن تنظيم مجموعات تقوية اختيارية في المواد الدراسية للطلاب بمقابل مادي مناسب بهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسي لهم بتلك المواد.

وقال " مرشد " فى تصريحات له، ان مع تحديد المادة الزمنية المخصصة للمجموعة لمدة ساعتين في الأسبوع ويجوز جمعهم أو تقسيمهم طبقًا للخطة التعليمية للمواد الدراسية وان يتمّ الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات لمجموعات التقوية على ان تتكون المجموعة من عدد من الطلاب بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة.

كما اعلن النائب عاصم عبد العزيز مرشد تأييده بأن يتولى مدير المدرسة والوكلاء كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون المعلمين من داخل المدرسة فقط وللطالب حرية الاختيار من بينهم وأن تتولى الإدارة التعليمية متابعة كل ما يخص مجموعات التقوية (الإعلان، التنظيم، الإشراف، النواحي المالية، إلخ..) على أن يكون اختيار المعلمين على مستوى الإدارة وللطالب حرية الاختيار من بينهم.

كما أشاد  بما أعلنت عنه الوزارة من أنه يجوز الاستعانة بمعلمين من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويتم ذلك بعد مراجعة مؤهلاتهم من خلال مدير عام الإدارة على ألا تزيد نسبة غير العاملين عن 25٪.

وناشد النائب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعطاء الأولوية للمعلمين الذين اجتازوا اختيارات تعيينهم كمعلمين بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية لحين حل هذه المشكلة خاصة فى ضوء العجز الصارخ فى اعداد المعلمين.
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