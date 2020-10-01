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إيهاب الخولي: يجوز للبرلمان الحالي التشريع حتى 9 يناير المقبل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:23 م
إيهاب الخولي
إيهاب الخولي
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عبد الخالق صلاح
أكد النائب ايهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الانعقاد السادس للبرلمان الذي تم اليوم الخميس، دستوري ويجوز للبرلمان الحالي التشريع حتى يوم 9 يناير القادم وهذا وفق الدستور الحالي، قائلا إنهم سيناقشون قرارات وقوانين خلال هذا الدور لحين انتهاء انعقاد البرلمان دستوريا".

وأوضح النائب إيهاب الخولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد على خير، على قناة القاهرة والناس، أن مدة البرلمان 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ حلف اليمين وهذا هو التاريخ الحقيقي لإثبات وبداية الانعقاد، لافتا إلى أن المجلس الحالي انعقد في 9 يناير 2016، وهناك نص فى الدستور يقول "إنه يجب أن تنتهى مدة البرلمان الحالي يوم 9 يناير القادم".

وتابع: "يجوز للبرلمان الحالي التشريع حتى يوم 9 يناير القادم وهذا وفق الدستور الحالي، والفصل التشريعي 5 سنوات وما حدث بالبرلمان اليوم دستوري".

وافتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد السادس، حيث بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرار فض دور الانعقاد الخامس.
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