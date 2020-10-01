تطور جديد في قضية الأب المتهم بالتعدي جنسيا على ابنتيه

كانت فتاتان بإحدي قري الشرقية ، تقدمتا ببلاغ ضد والديهما تتهمانه فيه بالتعدى عليهما جنسيا واغتصابهما، وتم القبض على الأب وإحالته الي نيابة مركز شرطة الحسينية .





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تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من " ش م " 22 سنة وشقيقتها " ن" 18 سنة مقيمتين بإحدي القري التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية،يفيد قيام والدهما 47 سنة يعمل بوابا بالقاهرة، بالتعدى عليهما جنسيا كرها عنهما واغتصابهما ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8429 جنح مركز شرطة الحسينية لسنة 2020.









وأكدت " ش" الابنة الكبرى فى التحقيقات أن والدتهما منفصلة عن والدهما وهى فى سن صغيرة ولديها 3 شقيقات بنات، قام والدها بالتعدى عليهم جنسيا كرها عنهم وقامت أكثر من مرة بالهروب من المنزل، وتعرضت لتهديد شديد فى حال تحريرها محضرا ضده.









فيما تمكن ضباط مباحث مركز الحسينية،من ضبط الأب من محل عمله بالقاهرة، وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر، وتم إحالته الي النيابة العامة بالحسينية والتى قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث، وعرض ابنتيه على الطب الشرعى لبيان مدى صحة الواقعة من عدمها .