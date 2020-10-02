AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تقام اليوم، الجمعة، الموافق 2 اكتوبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم،  الجمعه 2  اكتوبر 2020، على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

فيورنتينا X سامبدوريا – 8:45 مساءا – beIN Sports HD 4  

 
مواعيد مباريات الدوري الألماني 

يونيون برلين X  ماينز – 8:30 مساءا

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

باريس سان جيرمان X أنجيه – 9:00 مساءا –  beIN Sports HD 6   

مواعيد مباريات الدوري المصري 

حرس الحدود X الإنتاج الحربى – 5:30  مساءا – أون تايم سبورت

الإسماعيلى X سموحة – 8:00 مساءا –  أون تايم سبورت
Advertisements

موضوعات متعلقة

موعد مباريات اليوم الأربعاء 29-7-2020 والقنوات الناقلة

نهائي الدوري الأوروبي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 8 -2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14 -9- 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

كويتزي مدافع صن داونز يدخل حسابات الأهلي وأحمد سامي خارج الصورة

بسبب تهوره.. شاب ينشئ صفحة على فيس بوك لدفع مصروفات المستشفى .. صور

حب حتى الموت .. طعنت زوجها 9 طعنات وآخر كلماته لها "أحبك"

بسبب مكواة .. زوج ينفصل عن زوجته لرفضها كي بدلته .. تفاصيل

اللقطات الأولى للاشتباكات العنيفة غرب طرابلس.. فيديو

بعد إصابة مستشارته.. ترامب يؤكد خضوعه وميلانا لفحوصات كورونا

AdvertisementS

اللقطات الأولى لوصول موسيماني المدير الفني الجديد للأهلي مطار القاهرة.. فيديو وصور

المصري: إمام عاشور لاعب الزمالك قال للاعبينا مبروك عليكم الدرجة الثانية

سمير عدلي وأمير توفيق وأمح في مطار القاهرة لـ استقبال موسيماني .. صور

البدري يكشف عن رأيه في اختيار موسيماني لـ قيادة الأهلي وباتشيكو للزمالك..فيديو

البدري يعلن أسماء حراس مرمى المنتخب ورأيه في ضم رمضان صبحي..فيديو

أخبار الرياضة.. البدري يكشف حقيقة خلافه مع محمد صلاح.. موسيماني يتخلف عن طائرة الترانزيت

خربين يشترط الحصول على مليون و500 ألف دولار سنويا للتوقيع للزمالك

كويتزي مدافع صن داونز يدخل حسابات الأهلي وأحمد سامي خارج الصورة

حسام البدري يكشف حقيقة خلاف محمد صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب والأنسب لشارة الكابتن ..فيديو

البدري ينفعل بسبب الحديث عن راتبه الشهري .. فيديو

إمام عاشور يوضح سبب الاشتباكات بعد مباراة المصري ويكشف ما حدث

اتحاد الكرة: سنخاطب الأهلي والزمالك لتكوين فريق سيدات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل