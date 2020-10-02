مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، الموافق 2 اكتوبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الجمعه 2 اكتوبر 2020، على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
فيورنتينا X سامبدوريا – 8:45 مساءا – beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X ماينز – 8:30 مساءا
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X أنجيه – 9:00 مساءا – beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري
حرس الحدود X الإنتاج الحربى – 5:30 مساءا – أون تايم سبورت
الإسماعيلى X سموحة – 8:00 مساءا – أون تايم سبورت