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محافظات

مصرع طالب وإصابة آخر إثر انقلاب تروسيكل في سوهاج

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:07 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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أنغام الجنايني
لقي طالب مصرعه وأصيب أخر إثر انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق ببندر جرجا بالمركز بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود بلاغًا من مستشفى جرجا العام بوصول كلًا من :"عباس. ش. ع. أ"، 17 عامًا، طالب، ويقيم بناحية الباسكية بدائرة مركز البلينا، جثة هامدة، و"مروان. س. أ. س"، 18 عامًا، طالب، ويقيم بذات الناحية، مُصاب بجرحًا رضي بالانف وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب ووالد المتوفي "شعبان. ع. ا"، 55 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيادة نجله الدراجة النارية "تروسيكل" اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى انقلابه على جانب الطريق ووفاته المذكور، واحداث الإصابة المنوه عنها بمرافقه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت محافظة سوهاج قد شاهدت حادث اخر اليوم حيث أصيب طالب بحالة إعياء شديدة وقئ مستمر إثر تناوله أقراص مجهولة بمركز طما بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول "أحمد. ح. ا"، 19 سنه، طالب، ويقيم بناحية الشوكا بدائرة المركز، ادعاء تناول أقراص مجهولة.

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