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أخبار العالم

أفيخاي أدرعي: إقامة احتفالات عيد العرش اليهودي في دبي بعد اتفاق السلام مع الإمارات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
إقامة عيد العرش اليهودي
إقامة عيد العرش اليهودي فى دبي
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سمر صالح
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي اليوم الجمعة أنه لأول مرة يتم إقامة عيد العرش اليهودي فى دولة عربية.

وقال أدرعي إنه تم إقامة الاحتفالات بعيد العرش اليهودي فى دبي وذلك بعد اتفاق السلام الإمارات مع إسرائيل.

وكتب ادرعي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "تم إقامة عرش يهودي أمام برج خليفة في دبي".

وتابع "يحتفل اليهود اليوم بعيد العرش سوكوت ومن عادات هذا العيد بناء عريشة وتزيينها واستقبال الناس والجلوس فيها على مدار سبعة أيّام".

ويعتبر أول أيام هذا العيد يوم عطلة رسمية، فيما تعتبر سائر أيام العيد السبعة أياما متميزة من حيث الصلوات والتلاوات التي تقام فيها، والتي تتضمن تلاوة سفر الجامعة.

ويتميز هذا العيد بشعيرتين يتم أداؤهما، أولاهما إنشاء مظلة يتم فيها تناول جميع وجبات العيد، بل ثمة من ينامون فيها أيضا. 
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