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أخبار العالم

الكرملين يكشف محتوى رسالة بوتين إلى ترامب بعد إصابته بكورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
دونالد ترامب وفلاديمير
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
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محمد عثمان

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ببرقية إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تأكدت إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا صباح اليوم.

وذكر المكتب الصحفي لقصر الكرملين الروسي، أن بوتين تمنى في البرقية المرسلة لترامب الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي، معربًا عن دعمه لترامب وميلانيا في هذه اللحظة الصحبة، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال بوتين في برقيته لترامب: "واثق من أن حيويتك الكامنة ومعنوياتك الجيدة وتفاؤلك ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير ".

 

وكان البيت الأبيض أكد في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد  ترامب، وزوجته، ميلانيا أُصيبا بفيروس كورونا وهما في حالة جيدة الآن.

 

وقال الطبيب الخاص بترامب، الدكتور شون كونلي، في حول تشخيص ترامب بفيروس كورونا: "أعلن عن المعلومات التالية بإذن من الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.. في هذه الليلة تلقيت تأكيدًا أن كل من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميليانيا ترامب أنهما أصيبا بفيروس كورونا"، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.

 

وأضاف: "الرئيس والسيدة الأولى يشعران بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل داخل البيت الأبيض خلال فترة التعافي".

 

وأوضح كونلي أن ترامب وزوجته لا يعانيان حتى الآن من أي أعراض.

 

وتابع: "سأتابع الوضع أنا والفريق الطبي للبيت الأبيض بيقظة. وأقدر الدعم الذي تم توفيره من قبل بعض أعظم الخبراء والمعاهد الطبية".

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