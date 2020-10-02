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رياضة

الملعب يفضح رضا عبدالعال.. وينهي أسطورة جوارديولا العرب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
تولى رضا عبدالعال مهمة تدريب فريق طنطا بعد اقتراب هبوطه لدورى القسم الثاني بشكل رسمي . 

جاء ذلك بعد رحيل أيمن المزين المدير الفني الصاعد بالفريق وبعده محمد صلاح نجم الزمالك السابق الذي لعب أربعة مباريات دون تحقيق أي فوز بعد مواجهة كل من حرس الحدود، طلائع الجيش، الإسماعيلي وسموحة.

خاض طنطا تحت قيادة رضا عبدالعال 47 مباريات في بطولة الدوري المصري وفشل في تحقيق الفوز في أي منهم حيث تعادل مع اف سي مصر وخسر امام الاهلي والزمالك والجونة .

واشتهر رضا عبدالعال الفترة الأخيرة بتحقيق تحاليله قبل المباراة او البطولات الكبيرة وكانت أكبر التكهنات واشهرها توقعه بخسارة منتخب مصر جميع المباريات في بطولة كأس العالم وتذيله جدول الترتيب . 
 
وخلال تواجده في الاستوديوهات التحليلية كان دائم الهجوم على المدربين واللاعبين في الدوري المصري إلا أنه عندما تولى زمام الأمور في الأندية لم يحقق انجاز يذكر . 
 
ويبدو ان مقولة رضا عبدالعال " جوارديولا العرب " ماهي الا اكذوبة جديدة في عالم كرة القدم حيث انها ليست المرة الأولى التي يفشل فيها نجم الزمالك في تحقيق إنجاز مع فريق سواء في الدوري الممتاز او القسم الثاني أو الثالث . 

حيث تولى رضا عبدالعال مهمة تدريب فريق بلدية المحلة في وقت سابق من الموسم الجاري ولعب 8 مباريات وسجل 9 أهداف واستقبل 7 أهداف.

فاز رضا عبدالعال في 4 مباريات وخسر 2 أمام فاركو غزل المحلة وصيف المجموعة وألعاب دمنهور وتعادل في 2 أمام فاركو المتصدر وفريق الحمام.

وترك رضا عبدالعال الفريق في المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 16 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الأول برصيد  26 نقطة.
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