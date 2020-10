إخلاء صالة بمطار هيثرو بلندن بعد العثور على مادة مشبوهة.. فيديو

أفادت صحيفة "ديلي أكسبريس" البريطانية، اليوم الجمعة، بأنه تم إخلاء صالة رقم 2 في مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن بعد العثور على مادة مشبوهة.

وبحسب الصحيفة، تم إجبار مئات الركاب والعاملين وأطقم الطيران على مغادرة مبنى المطار، بعد إعلان حالة الطوارئ.

وقال متحدث باسم المطار، إن الإنذار كان بسبب "غرض مشبوه" وتم إجلاء الركاب من المنطقة كإجراء احترازي، في حين أظهرت مقاطع مصورة فرار الركاب من مبنى المطار.

وأضاف: "تعمل فرقنا الخاصة مع الشرطة للتعامل مع الغرض المشبوه الذي تم العثور عليه في الصالة رقم 2.. كإجراء احترازي تم نقل الركاب مؤقتًا بعيدًا عن المنطقة".

وتابع: "نعتذر عن إزعاج كل الركاب أثناء التحقيق في الأمر".

وأوضحت الصحيفة أن جميع العاملين في المطار بمن فيهم أطقم الطيران تم إجلائهم من المبنى، فيما وصلت عدد من سيارات الشرطة إلى الحادث واصطحبوا معهم الكلاب البوليسية.

وكتب أحد الأشخاص على "تويتر": "شيء مشابه لإنذار أمن في مطار هيثرو بالصالة رقم 2. لست متأكدًا الآن ماذا يحدث ولكن تم نقل الركاب إلى الخارج".

وقال شخص آخر: "عمليات البحث جارية في مطار هيثرو المبنى 2 بسبب إنذار أمني ، تم إجلاء جميع الركاب والموظفين وهناك كلاب البوليسية في المكان أيضًا".

Latest from @HeathrowAirport terminal passengers expected to allowed inside building shortly hundreds of passengers including children waiting many flights expected to delay pic.twitter.com/Q3iCtNINqL