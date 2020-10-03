المصريون يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في الميادين.. ونواب: مشهد عظيم يؤكد رضى ودعم المواطنين للجيش والقيادة السياسية

بعد احتفالات المصريين.. فرج عامر: مشهد عظيم يدعم الرئيس السيسى فى مسيرة التنمية

برلمانى: مسيرات نصر أكتوبر أظهرت وعى الشعب بالفتن والأكاذيب وردت على البرامج الممولة

النويشى عن إحتفالات الشعب بنصر اكتوبر: أحبطت أهداف الجماعة الإرهابية





توافد المئات من المواطنين، أمس الجمعة، إلى المنصة بمحيط النصب التذكارية، في مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وحمل الشباب والأسر المصرية علم مصر، وسط حالة من السعادة والفرحة وترديد الأغاني الوطنية، احتفالًا بالانتصارات، كما التقط المواطنون الصور التذكارية، بمحيط المنصة، مع أبنائهم الذين حرصوا على الحضور للمشاركة في الاحتفالات



وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب او مسنين او نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن ، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وحول هذا الامر، أكد عدد من نواب البرلمان، أن هذه الاحتفالات تؤكد ماقدمه الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية من انجازات ودعم للشعب المصرى، منوهين إلى أن هذه الاحتفالات والهتافات تعتبر بمثابة دعم واضح ومباشر من الشعب للرئيس السيسى فى مسيرة التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.





فمن جهته، اشاد النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بالمشهد العظيم الذي ظهر بمختلف ميادين مصر وإحتفال الشعب المصري بنصر أكتوبر المجيد





ووجه "عامر" في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، التهنئة للرئيس السيسي بذكري نصر أكتوبر المجيدة في ظل إحتفالات المصريين تزامنا مع مسيرات الدعم الشعبي المؤيدة للزعيم البطل الرئيس السيسي دعما لإنجازاته الكبري بالتنمية الشاملة وسياسته الإصلاحية المدروسة التي ساهمت بالنهوض بالدولة من جديد.





واشار عضو مجلس النواب، الى أن هذه الاحتفالات تؤكد ما قدمه الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية من انجازات ودعم للشعب المصرى، لافتا الى أن الاحتفالات والهتافات تعتبر بمثابة دعم واضح ومباشر من الشعب للرئيس فى مسيرة التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي





كما اشاد النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بالدعم الشعبي للرئيس السيسي ومسيرته في التنمية والإصلاح الإقتصادي ونصر أكتوبر كذكري تجمع قلوب المصريين حول وحدة الهدف والعبور بمصر لبر الأمان والرخاء، فهو ليس نصر لبلدنا فقط بل نصر عظيم للأمة العربية جميعها.





وأشار "مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إلى أن نزول الشعب المصري وإحتفالاته بتأييد الرئيس السيسي هو أكبر رد علي البرامج الممولة من قبل اعلام الإرهاب الذي يهدف لبث الشائعات وإثارة الفوضي بين المواطنين وتزييف الحقائق من أجل تعطيل مسيرة التعمير والإصلاح.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت تغييرا جذريا بشتي المجالات ويرجع الفضل في ذلك لتحمل المصريين إستراتيجيات التنمية والإصلاحات نتيجة إيمانهم وثقتهم بالقيادة الحكيمة، فهناك طفرة كبيرة قائمة جعلت الدولة تواكب تحديات وتطورات العصر الحديث ومكنتها من فرض وإثبات شخصيتها علي الساحة العالمية والدخول بمنافسة السوق الإقتصادي مثلها مثل دول أوروبا.





وتابع مخاليف قائلا: "أكبر إنتصار تحقق هو وعي الشعب بالفتن والأكاذيب والتفافهم حول الرئيس السيسي يؤكد حبهم ودعمهم له وإدراكهم لمدي المخاطر والمؤامرات الموجهه علي مصر لزعزعة الأمن والأستقرار".





وأوضح النائب، أن الرئيس السيسي أستطاع أن يسابق الزمن ويحقق إنجازات عالمية بخلال 4 سنوات، قائلا" بقالي 30 سنة بالعمل السياسي مشوفتش رئيس عنده عزيمة وقلبه علي البلد زيه".





واكد عضو مجلس النواب، أهمية سير الدولة بخطاها الجريئة نحو تحقيق التقدم والإزدهار بالرغم من الضغوط الخارجية السياسية والإعلام المعادي.





فيما ثمَّن النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية فى برنامج الإصلاح الاقتصاد وخطة التنمية المستدامة، مما دفع الملايين من الشعب المصرى العظيم بالخروج الى ميادين مصر لتاييد ودعم الرئيس تزامنا مع احتفالات نصر اكتوبر المجيد.





وفي نفس السياق قال "النويشي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إن إحتفالات الشعب بمثابة رسالة واضحة وصريحة أن الدولة تسير بالمسار الصحيح نحو التنمية الشاملة، لافتا إلي أن الرئيس السيسي يعمل علي قدم وساق من أجل تحقيق الأمن والأستقرار فهو لديه معارك داخلية وخارجية تحتاج لعزيمته وإصراره علي العبور بمصر لبر الأمان والنهوض بها.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن خطة إعلام الجماعة الإرهابية فشلت في تحقيق هدفها المنشود بنشر الفوضي والتخريب قائلا: الرئيس السيسي دمر أمالهم بدعم الشعب له ولإنجازته العظيمة، مؤكدا علي إلتفاف المصريين حول الرئيس السيسي بمختلف الظروف وهذا دليل قطعي علي تمسك الشعب بالقيادة السياسية الحكيمة.





كما دعا النائب، إلي ضرورة نبذ العنف والأفكار المتطرفة التي من شأنها تعطيل عجلة التنمية الإقتصادية خاصة بعد إنتعاشها من جديد وذلك لتحقيق الترابط الإجتماعي بين أفراد الشعب مما يحقق الوحدة الوطنية.





جاء ذلك بعد أن بدأت الاستعدادات للاحتفالية الكبرى المقامة اليوم الجمعة بميدان محطة سيدي جابر، شرق الإسكندرية، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم بمشاركة عدد من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري.





وبدأ المواطنون في التواجد حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس، وللدولة المصرية، ومنها شعار أكتوبر "الله أكبر"، "تحيا مصر"، و"مصر وراك يا سيسي".





وأعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية.





وتعتبر هذه الفعالية جزءا من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار أن يكون يوم الخميس المقبل، 8 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة ( 6 أكتوبر)، بدلا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أكتوبر.