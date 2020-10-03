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برلمان

نائبة الشيوخ: المجلس سيقدم خططا تنموية قصيرة ومتوسطة المدى

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد
أكدت الدكتور سهير عبد السلام حنفي عضو مجلس الشيوخ ان وجود الغرفة التشريعية الثانية اضافة تشريعية حقيقة في كافة المجالات التنموية للبلاد.
 
وقالت  عضو مجلس الشيوخ ان المجلس بمثابة بيت  خبرة في العديد من المجالات التشريعية و التنموية وغيرها عبر خطط قصيرة و متوسطة و طويلة المدى. 

و اشادت عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بتمثيل المراة في المجالس النيابية بوجه عام و الشيوخ بوجه خاص قائلة: " المراة حصلت على مكانة هامة و متقدمة في كافة الاستحقاقات النيابية كما سيكون لها تمثيل مناسب و كبير في انتخابات المحليات.

وقالت عضو مجلس الشيوخ ان دور المراة في الحياة السياسية لا يقل اهمية عن دورها التقليدي في الاسرة و دورها الاجتماعي بوجه عام 
و كانت  الجريدة الرسمية ، قد نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي. 
وأشار القرار إلى أن دعوة الرئيس  للانعقاد في تمام الساعة 12 ظهر ‪18 أكتوبر‬ المقبل. 
 ‪ ‬
و ينتظر مجلس الشيوخ قرارات رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب التعيين ليكتمل تشكيله بما يمكنه من الانعقاد حيث انه وفقا للقانون  يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد‪.‬  

‪ وحسب مشروع القانون، يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.  ‬

وتواصل اللجنة الإدارية و المالية لمجلس الشيوخ اجتماعاتها للاستعداد لاستقبال النواب و المجلس الجديد
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