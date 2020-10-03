حب القهوة.. سيارة تقتحم مقهى وتحطم واجهته بالكامل | صور





تفاجئ عمال مقهى سعودي بسيارة مسرعة تقتحم المكان فجأة وتحطم واجهة المقهى الزجاجية بالكامل، لكن المسئولين أخذوا الحادث بصدر رحب.





نشر حساب المقهى على صفحته الرسمية في موقع التغريدات تويتر تغريدة ساخرة تعليقًا على الحادث، رغم الأضرار الجسيمة التي تعرض لها المكان.





كتب المقهى في تغريدته: "الحمدلله على كل حال .. عميل الحماس عنده عالي جدًا وجاي يشرب قهوة الجمعه عندنا ومن قوة الحماس قرر يدخل يتقهوى عندنا بسيارته".





واستكمل: "نتشرف بخدمتكم من 4-12 ونتمنى حماسكم العالي يبدأ أول من تنزل من سيارتك بأمان ما ودنا نغير واجهة المحل كل يوم".





فيما ساهم عدد من رواد مواقع التواصل بمبادرة لطيفة لدعم المقهى بعد الحادث من خلال تكثيف الزيارات ونشر الصور، كتب مستخدم: " ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎اقل دعم نسويه لكم إنه لمدة كم يوم القهوة والحلى تكون عندك، بودي صراحة خلال ٣ ايام متتالية الجميع يدعم بشراء القهوة والحلى من الكافيه تبعكم".





فنجان من القهوة كفيل بأن يجعل عاشقها يلقي بنفسه في المهالك، فقد حكمت سيارة مسرعة واجهة مقهى بالكامل في الرياض بالسعودية.