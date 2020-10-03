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فيديو جراف

فيديو جراف.. حيثيات براءة حبيب العادلي في الاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال الداخلية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:20 م
براءة حبيب العادلي
براءة حبيب العادلي
رامي المهدي
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي والبات برفض طعن النيابة على براءة العادلي والغرامة الموقعة عليه، وكذا رفضت طعن باقي المتهمين فى القضية على حكم تغريمهم وقضت  بتأييد براءة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وتغريمه مبلغ 500 جنيه، فى اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية.


وجاء في حيثيات الحكم أنه من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن الطاعنين ينعون - بمذكرات أسبابهم - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة التسبب بإهمالهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة الداخلية" قد شابه قصور وتناقض في التسبيب ، وفساد في الاستدلال.

لمعرفة باقي التفاصيل في الفيدو جراف التالي..
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