AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محسن صالح يعدد مزايا التعاقد مع «موسيماني» لقيادة الأهلي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعرب محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، عن سعادته بتولي بيتسو موسيماني، قيادة تدريب الأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد قرار التعاقد معه لمدة موسمين لخلافة السويسري رينيه فايلر. 

وأضاف أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم موسيماني لوسائل الإعلام مديرا فنيا للفريق أن فايلر المدير الفني السابق للفريق كان يمهد للرحيل عن القيادة الفنية للفريق، ومن ثم تحركنا سريعًا للبحث عن مدرب مناسب لهذه المرحلة، خاصة أن المدرب السابق قدم مؤشرات بالجملة تؤكد عدم رغبته في البقاء بمنصبه. 

وأوضح أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، طلب من لجنة التخطيط التحرك سريعًا للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة فايلر، خاصة أن الأهلي لا ينتظر كثيرًا، في ظل ضيق الوقت لارتباط الفريق محليًا وإفريقيًا.

وأشار إلى أن من أهم الشروط التي تم وضعها لاختيار المدرب الجديد أن يكون جاهزًا فورًا لقبول المهمة، مؤكدًا أن النادي تلقى الكثير جدًا من السير الذاتية لعدد من المدربين الذين ينتمون للعديد من المدراس العالمية ومنها البرازيلية والأرجنتينية والهولندية وغيرها.

وقال : «كنا نمتلك العديد من الحلول حال عدم التوصل لاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد، من خلال الاعتماد على مدرب من أبناء الأهلي، ولكن في النهاية تم الاستقرار على تعيين بيتسو موسيماني».

وأوضح: «تم الاستقرار في النهاية على 6 أسماء من بينهم موسيماني، وتم الاستقرار على تعيينه؛ نظرًا لخبراته الإفريقية ومعرفته بقيمة واسم الأهلي بحكم عمله الطويل في القارة الإفريقية».

وتابع: «بعض المرشحين بعد «فلترتهم» كان أغلبهم لم يعمل من قبل في القارة الإفريقية، ومن ثم رجحنا كفة موسيماني، خاصة أنه مدرب كبير سبق له العمل مع كارلوس البرتو بيريرا المدرب البرازيلي الشهير».

وأضاف: «موسيماني مدرب إفريقي بعقلية أوروبية ويمتلك فكرا خططيا وتكتيكيا مميزا، خاصة في ظل الخبرات التي يحملها على مدار مشواره مع التدريب».

وذكر أن كرة القدم لا تعترف بالجنسية، مؤكدًا أن موسيماني قادر على تحمل المسئولية في ظل امتلاكه إمكانيات تؤهله للنجاح مع نادي القرن.

وأشار رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي حصل على موافقة رئيس نادي صن داونز للموافقة على تولي موسيماني قيادة الأهلي، مؤكدًا أن أمير توفيق مدير التعاقدات قاد المفاوضات المالية مع المدرب، وتم التوصل لكل شيء في ظل ترحيب موسيماني الشديد بخوض تجربة قيادة النادي الأهلي.
Advertisements

موضوعات متعلقة

شوبير: موسيماني خليفة رينيه فايلر في الأهلي

فور وصوله إلى القاهرة.. جماهير الأهلي تلتقط صورا تذكارية مع موسيماني وتطالبه ببطولة إفريقيا.. فيديو وصور

موسيماني يبدأ رحلته التاريخية بقيادة تدريب الأهلي اليوم

قبل بداية رحلته التاريخية مع الأهلي.. الجماهير تستقبل موسيماني بالسيلفي في مطار القاهرة وتطالبه ببطولة أفريقيا.. والمدرب: امنحوني الوقت والدعم

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع بـ موسيماني قبل قيادته المران الأول للفريق

سر بقاء المدرب المساعد لـ موسيماني في جنوب أفريقيا

ترشيحاتنا

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

بحضور جهازه المعاون.. الأهلي يقدم موسيماني في مؤتمر صحفي

الأرصاد: بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية.. شاهد

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور

الكوفرتة أغربها.. 10 فساتين أثارت الجدل لـ ناهد السباعي

سيارة SUV جديدة من إيسوزو.. شاهد أول صور مسربة للطراز القادم