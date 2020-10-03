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رياضة

راؤول خيمينيز يجدد عقده مع ولفرهامبتون حتى 2024

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:17 م
راؤول خيمينيز
راؤول خيمينيز
إسماعيل محمود
أعلن نادي ولفرهامبتون واندرز الإنجليزي، اليوم السبت، تجديد عقد مهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيز مع الفريق حتى نهاية موسم 2023-2024.

وكان مقررًا لـ خيمينيز أن ينتهي عقده مع ولفرهامبتون بنهاية موسم 2022-2023.

وعبر خيمينيز عن سعادته بتجديد عقده مع ولفرهامبتون مؤكدًا أنه فخور وسعيد بالتواجد في نادي عظيم مثل ولفرهامبتون على حد قوله.

وانضم خيمينيز لصفوف ولفرهامبتون من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة عام 2018، قبل أن يفعل النادي الإنجليزي بند الشراء في عقده مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

وسجل خيمينيز 46 هدفًا مع ولفرهامبتون في 103 مباراة شارك فيها معهم في مختلف المسابقات، وقادهم للتأهل العام الماضي لبطولة الدوري الأوروبي.
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