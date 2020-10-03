توقف مباراة بلدية المحلة أمام الغزل بسبب الحكم

اعترضت جماهير بلدية المحلة على الحكم محمود البنا خلال مباراتهم أمام غزل المحلة المقامة حاليا علي ملعب طنطا ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري .
وتوقفت المباراة بعدما وجهت مجموعة من الجماهير السباب للحكم محمود البنا اعتراضا علي قراراته التحكيمية خلال المباراة.
وكان الشوط الاول قد انتهي بتقدم فريق غزل المحلة علي منافسه بلدية المحلة بنتيجة هدف دون رد .
وجاءت نتائج الشوط الأول كالتالي :
الرجاء 0-0 فاركو
بيلا 0-1 الحمام
المنصورة 0-0 العاب دمنهور
ابوقير 0-0 دكرنس
الاوليمبي 1-0 المالية
جدول الترتيب قبل انطلاق الجولة :
1- فاركو: 38 نقطة
2-غزل المحلة: 38 نقطة
3-ألعاب دمنهور: 33 نقطة
4-المنصورة: 31 نقطة
5-دكرنس: 30 نقطة
6-أبوقير للأسمدة: 29 نقطة
7-الرجاء: 27 نقطة
8-بلدية المحلة: 25 نقطة
9-الأوليمبى: 23 نقطة
10-الحمام: 23 نقطة
11-مالية كفر الزيات: 8 نقاط
12-بيلا: 5 نقاط